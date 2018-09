"El marido no es su dueño": El sexo con una mujer casada ya no es delito en la India

La Corte Suprema india ha despenalizado las relaciones sexuales con mujeres casadas, revocando una ley de la era colonial.

Un destacado juez indio, Dipak Misra, calificó la sección correspondiente del Código Penal como arcaico e inconstitucional.

"La ley sobre el adulterio es una arbitrariedad y ofensa a la dignidad de la mujer", ha subrayado. "El adulterio puede ser la causa de procesos civiles, como un divorcio, pero no de un delito criminal", informa The Hindustan Times citando sus palabras.

Antes de abolirse, la Sección 497 estipulaba una pena de hasta cinco años de prisión por mantener sexo con un mujer casada sin permiso de su marido.

La ley castigaba solo al hombre, al que el Código Penal indio consideraba como instigador incluso si la mujer era infiel voluntariamente.

Por su parte, las mujeres no podían demandar a sus maridos en caso de infidelidad de los últimos.

"Es hora de declarar que el marido no es el dueño. El parámetro dominante es el de la igualdad. Todas las percepciones históricas deben evaporarse y hay que escribirles sus obituarios", reza la declaración judicial que recoge The Times of India.

Misra precisó que igual que "no debe haber monarquía patriarcal sobre una hija", tampoco debe existir "la monarquía del marido sobre su esposa".

A principios de mes, la India despenalizó las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo género. La decisión revocó una ley de la era colonial que contemplaba un castigo hasta cadena perpetua por este tipo de relaciones sexuales.