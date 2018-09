"¿Cómo duermes cuando el mundo se está quemando?": Streisand arremete contra Trump en nueva canción

La actriz y cantante estadoundidense Barbra Streisand lanzó este jueves una nueva canción, titulada 'No me mientas' ('Don't Lie to Me'), que apunta al presidente de su país, Donald Trump, reportó día AP.

Streisand señaló que inicialmente se proponía solo hacer referencias "muy sutiles" al mandatorio de EE. UU. "Simplemente me volví loca", confesó la cantante en una entrevista telefónica con AP este miércoles.

La ganadora de premios Oscar, Grammy y Emmy explicó que la canción es su forma de protesta. "Simplemente no soporto lo que está sucediendo", confesó.

Desde las primeras palabras, su canción hace referencia a Donald Trump: "¿Por qué no puedes decirme la verdad? Es difícil creer lo que dices". Y añaden las letras: "Todo lo que construimos se ha deshecho / ¿Cómo duermes cuando el mundo se está quemando?".

La cantante le pregunta allí al mandatario cómo duerme "cuando el mundo sigue girando" y lamenta que cambie "los hechos para justificar".

'No me mientas' nació durante un 'roadtrip'. Streisand subrayó que escuchar las noticias en el auto "me ponía enferma, escuchaba mentiras, escuchaba cosas que son tan locas". Así que encendió la música y se sintió motivada para escribir una nueva canción.

"Mentiroso en Jefe"

"Ya no sé quiénes somos como país. ¿Estamos abrazando a las personas que huyen de la opresión? ¿O estamos separando a los niños de sus padres, poniéndolos en jaulas? No sé si las personas se preocupan por el planeta, la supervivencia del planeta. ¿Les importa el aire limpio? ¿Agua limpia? Comida limpia? Si lo hacen, ¿cómo podrían votar por alguien como Trump, que cree que es un engaño?", declaró la cantante de 76 años de edad.

En declaraciones a Billboard, Barbra llamó a Trump el "Mentiroso en Jefe". "Esa fue mi manera de hacer el disco, porque, ¿en qué otra cosa podría pensar? Es mi protesta, en cierto sentido, sobre este momento sin precedentes en nuestra historia", agregó.

Esta su primera canción desde 2005 aparecerá en su próximo álbum 'Walls' ('Muros'), que se lanzará el 2 de noviembre. El disco, según Streisand, está dedicado a los jóvenes que expresan su opinión.