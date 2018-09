Resuelven "el asesinato más inteligente de Hong Kong en los últimos tiempos" y condenan a su autor

El Tribunal Superior de Hong Kong sentenció a cadena perpetua al anestesista malasio Khaw Kim-sun, de 53 años, quien mató a su esposa y a su hija de 16 años usando una pelota para hacer yoga llena de monóxido de carbono, informa South China Morning Post.

El 22 de mayo de 2015, la esposa de Khaw y su hija fueron encontradas sin vida dentro de un automóvil cerrado en Hong Kong, y posteriormente la autopsia determinó que habían muerto por haber inhalado monóxido de carbono. La Policía halló entonces una pelota para yoga, desinflada, en la parte trasera del auto.

Durante varios meses los investigadores no tuvieron pistas. En una entrevista a un periódico chino, el detective que investigaba el asesinato reveló que el caso, que desconcertó a la Policía y fue bautizado por los medios chinos como "el asesinato más inteligente de Hong Kong en los últimos tiempos", estaba "fuera de su repertorio".

Sin embargo, el pasado miércoles el Tribunal declaró que fue el mismo marido de la mujer fallecida y padre de la chica quien asesinó a ambas. Para ello, el hombre dejó el balón lleno del gas en el maletero del auto, después de lo cual el monóxido de carbono se filtró y mató a las dos ocupantes del coche.

Según la investigación, el hombre, calificado por sus amigos como una persona inteligente y con mente "vanguardista", tenía una aventura con una estudiante y sabía que su esposa no le concedería el divorcio, lo que lo llevó al "método calculado de deshacerse" de ella, según la jueza Judianna Barnes Wai-ling. Al mismo tiempo, los investigadores opinan que el hombre probablemente no tenía intención de matar a su hija y no esperaba que ella estuviese en el coche en aquel momento.