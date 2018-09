El río más contaminado de Argentina amenaza la salud de 6 millones de vecinos

En Argentina, se cumplieron diez años desde que una resolución de la Corte Suprema exigió al Gobierno sanear el Riachuelo que recorre los suburbios de Buenos Aires, el cual no es apto para la navegación a causa de sus altos niveles de contaminación y constituye un importante peligro para la salud de los vecinos que viven en sus orillas.

El Río Matanza-Riachuelo de Buenos Aires empeoró su estado ambiental a lo largo de sus 64 kilómetros, mientras que el fallo de la Corte de 2008, que fijó un antecedente judicial, solamente fue cumplido de manera parcial.

"Es la gran deuda pendiente que nosotros hoy tenemos como Estado-nación", especialmente considerando que el fallo fue dictado por "el órgano interjurisdiccional más importante que tiene hoy la República", de modo que hasta ahora los proyectos de saneamiento han sido "más promesas que acciones", expresó Lucas Peverelli, Coordinador de Proyectos de Residuos Sólidos.

La suciedad acumulada en el Riachuelo se puede observar a simple vista al navegar sus aguas. Las embarcaciones de limpieza retiran más de 300 toneladas de residuos urbanos al mes, mientras las conexiones cloacales no autorizadas representan la mayor fuente de contaminación. Sin embargo, las autoridades no pueden indicar el plazo para el saneamiento definitivo.

De los 632 barrios identificados con riesgo, 94 de ellos, ubicados a apenas metros del Riachuelo, se encuentran dentro del grupo más crítico con peligro permanente. Mientras, solo el 22 % de las nuevas viviendas terminadas tienen todos los servicios básicos.

"La verdad es que yo no me quiero ir de acá, pero mejorar el lugar lo pueden mejorar", expresó Noelia, que lamentablemente no ve "que se muevan para hacerlo". La hija de esta vecina de la zona padeció un rotavirus y recientemente le hallaron plomo en sangre. Su hermana Roxana también sufre problemas de salud al igual que su hija, quien no debe exponerse al terreno que rodea su humilde casilla.

Estos problemas no son nuevos. A mediados del siglo XX, numerosas fábricas se instalaron en la cuenca y vertieron aquí sus desechos sin control. En la actualidad, las industrias modificaron la manera de tirar sus residuos, aunque los especialistas advierten que aún existe un alto riesgo de vulnerabilidad que afecta a los cerca de 6 millones de ciudadanos que viven en la zona y esperan que esta vez las promesas de saneamiento no queden, como de costumbre, en el olvido.