VIDEO: Retiran de una rueda de prensa de Erdogan y Merkel a un periodista que protestaba

Un hombre ha sido retirado por la fuerza de una conferencia de prensa conjunta ofrecida este viernes por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Según los reportes de los medios alemanes, el hombre en cuestión es un periodista turcoalemán que llevaba una camiseta con un mensaje de protesta en que pedía a Erdogan libertad de prensa para los periodistas. El hombre fue identificado como Ertugrul Yigit y trabaja para el medio Avrupa Postasi.

En el video del incidente se ve a Erdogan sonriendo a Merkel mientras el hombre es llevado fuera de la sala por el servicio de seguridad.

Tensas relaciones turco-alemanas

Las relaciones turco-germanas se han deteriorado considerablemente desde el fallido golpe de Estado militar de julio del 2016 en Turquía. Ankara acusó a Berlín de albergar a presuntos partidarios del clérigo Fetulá Gulen, acusado por las autoridades turcas de ser el "cerebro" de la intentona golpista.

Varios ciudadanos alemanes y turcos han sido encarcelados en la represión contra los supuestos conspiradores del golpe. Por su parte, Berlín insistía en su inmediata liberación, pero las autoridades turcas afirmaron que las personas en cuestión eran sospechosas de tener vínculos terroristas.

La propia celebración de la conferencia de prensa no estuvo exenta de polémica, ya que Erdogan había amenazado con cancelarla debido a la presencia del periodista turco exiliado Can Dundar, quien finalmente decidió no asistir.