"Entrá, delincuente": Dos senadores paraguayos desatan una acalorada pelea en un programa televisivo

La violencia se aviva cada vez más entre los senadores paraguayos Paraguayo Cubas y Javier Zacarías Irún, quienes protagonizaron un fuerte enfrentamiento en un canal televisivo.

Cubas, líder del partido opositor Movimiento Cruzada Nacional, y Zacarías Irún, del Partido Colorado, fueron invitados a participar en un debate en el programa 'Bajo la lupa' y nuevamente tuvieron un altercado. Días atrás se habían enfrentado en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, recoge Última Hora.

Uno de los legisladores debía ingresar primero al set de Telefuturo, y posteriormente se debía incorporar al otro. Sin embargo, Cubas quería confrontar a su homólogo, este se negó y se sentó en un sofá en las afueras del estudio de televisión.

En medio de la tensión, Cubas invitó a Zacarías a entrar y al obtener su negativa le dijo: "Entrá, delincuente". Según los presentes, Cubas se desabrochó el cinturón y comenzó a darle correazos al también legislador, aunque en el video no se aprecia claramente.

VUDEO: Payo Cubas cintareó esta noche a Zacarías Irun. Ocurrió en los pasillos de Telefuturo, donde ambos estaban invitados para el programa Bajo la lupa, de Carlos Baez pic.twitter.com/hUG9c4Beer — DiarioExtraPy (@DiarioExtraPy) 27 de septiembre de 2018

Entre los gritos, Cubas llamó a su colega "puto de mierda" y lo acusó de haber herido con balines en el rostro a su esposa, Yolanda Paredes, en una protesta donde participó en las afueras de su vivienda.

Cubas agregó que esperaba que el pueblo usara cinturones contra el resto de los senadores, "porque van a ser el símbolo de la revolución en este país".

¿Hubo correazos o no?

En su cuenta de Twitter, Zacarías Irún aclaró que no hubo correazos y que fue un "ataque cobarde de una persona desequilibrada".

Aclaro que no existió"LA CINTAREADA" de la cual se jacta Paraguayo Cubas.Sí un lamentable ataque cobarde de una persona desequilibrada que funge de senador nacional.Agradezco a los funcionarios del canal que actuaron en forma inmediata para qué tamaño atropello no pase a mayores. pic.twitter.com/NEi9Tuo6nv — Javier Zacarías Irún (@zacariasirun) 27 de septiembre de 2018

En un video que colgó en la red social, se pregunta dónde está el cinto con el que supuestamente fue agredido. "¿Por qué mienten?", cuestiona.

El primer 'round'

Antes de comenzar la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta del Senado para tratar el tema de las candidaturas a ministros de la Corte Suprema de Justicia, Cubas tuvo una discusión con sus homólogos del Partido Colorado, Zacarías Irún, quien preside la mencionada comisión, y Enrique Bacchetta, porque supuestamente no le permitieron hablar.

Cubas aduce que la audiencia para la elección no fue pública y que se ha violado la Constitución

En un video colgado en las redes sociales, se registró el momento cuando Cubas se levantó de su silla y fue hasta el estrado a increpar a Zacarías Irún. "Usted es un inútil delincuente".

▪️ Papelón en plena sesión de Comisión: Payo Cubas protagonizó incidentes e insultó a sus colegas, tras perder su moción de abrir la sesión. #NoticieroUnicanalpic.twitter.com/cM9BnabDN2 — Unicanal (@Unicanal) 26 de septiembre de 2018

Posteriormente, en una entrevista difundida por Última Hora, Cubas afirmó: "El mariposón no me dio la palabra", con referencia al presidente de la comisión. "Ellos me dicen que soy maleducado, pero no soy ladrón", remató.

Lavado de dinero en familia

Las acusaciones de Cubas se deben a que el Ministerio Público paraguayo abrió recientemente una investigación a la familia Zacarías Irún, incluida su esposa, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal y otros delitos, recoge Última Hora.

Bacchetta estuvo vinculado a principios de año a un escándalo de tráfico de influencias donde estaban relacionados fiscales, jueces y funcionarios del Ministerio Público, según un trabajo del diario La Nación.

Por su parte, Zacarías Irún dijo a Radio Monumental 1080 AM que sentía "lástima" por Cubas debido a que era una "persona enferma, que no está bien" y expresó que esperaba que el Senado tomara una decisión en plenaria sobre el legislador porque es "una persona peligrosa" que va a las sesiones con "sobredosis de droga".

El otro senador colorado afirmó que el líder del Movimiento Cruzada Nacional era un "maleducado", hacía "circo" y que su objetivo era el de "llamar la atención".

Este enfrentamiento trajo como consecuencia que la Cámara de Senadores haya solicitado el desafuero de Cubas. El legislador tiene abiertos otros procesos legales por "daños al interés común", entre ellos una imputación por "perturbación de la paz", tras la quema del Congreso paraguayo, en marzo de 2017, luego de que fuera aprobada una enmienda constitucional que permitía la reelección presidencial, según Hoy.