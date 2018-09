Ahora en Colombia: Cancelan recital de la banda "satánica y blasfema" Marduk, pero ya por otra razón

Un concierto de la banda sueca de 'black metal' Marduk, que debía celebrarse el próximo 5 de octubre en Bogotá, la capital colombiana, fue cancelado por el cierre del establecimiento donde la agrupación se disponía a tocar, comunicó el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, en su cuenta de Twitter.

La banda Marduk no tocará en Bogotá. Después de un operativo en el establecimiento en el que iba a tocar, éste es sellado por incumplimiento de la ley 1801 de 2016. pic.twitter.com/UTU8ZXVlW6 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 28 сентября 2018 г.

Por su parte, el secretario del Gobierno de la ciudad, Miguel Uribe Turbay, afirmó que el lugar fue cerrado "temporalmente, por 10 días", por no contar con el pago de derechos de autor y no cumplir con requisitos de seguridad, con lo cual la realización del evento "no será posible". En una entrevista con la emisora Blu, Uribe aseguró que la decisión de cancelar el concierto no tiene nada que ver con "la posición ideológica o religiosa de la administración".

A propósito del concierto de la banda sueca Marduk en Bogotá:



No será posible la realización del evento por la suspensión temporal de la actividad del establecimiento por falta de los requisitos de la Ley 1801 de 2016. pic.twitter.com/JcBYuS6MYd — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) 28 сентября 2018 г.

A pesar de la cancelación, los organizadores del evento aseguraron al periódico Publimetro que el concierto se realizará y que ahora están buscando otro sitio para la presentación de la banda sueca.

"Satánica, corrupta y blasfema"

Durante una reciente sesión del Congreso, el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez expresó su rechazo a los conciertos de la "satánica, corrupta y blasfema" banda, por "ofender los valores fundamentales de la cristiandad" y "corromper a millones de jóvenes alrededor del planeta".

Ramírez puso en marcha una campaña en redes sociales para impedir la llegada de los suecos y lograr que el Gobierno cancele los conciertos.

Este miércoles, Guatemala prohibió un concierto de Marduk que tendría lugar en ese país el próximo 11 de octubre. De acuerdo con el diputado Aníbal Rojas, autor de la iniciativa, el "contenido satánico" de las líricas de Marduk "no tiene ningún tipo de relación con el arte" y "despierta antipatía general" en otros países, por atentar contra los "valores espirituales" de las familias.