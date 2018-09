"Absoluta inseguridad jurídica": Persiste la violencia contra los pueblos indígenas de Brasil

DISPONÍVEL#ViolenciaContraIndigenas Está disponível no site do Cimi o Relatório de Violência contra os povos indígenas 2017. Confira também release com os principais dados do documento. #RelatorioCimi2017



✅ ACESSE: https://t.co/FGUJDq6PXPpic.twitter.com/NzjXDo3WBc