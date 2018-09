VIDEO: Arrestan a una pareja que quiso comprar demasiadas botellas de agua en un supermercado

Nasir Hussain y Mahira Hussain fueron detenidos después de intentar comprar más de 20 botellas de agua en un supermercado Tesco de la ciudad británica de Rochdale, informa The Daily Mail.

El hombre fue acusado de presuntamente agredir a un policía que trataba de resolver el conflicto entre Hussain y el personal del supermercado, que insistió en que no podían comprar tantas botellas de agua, ya que era "injusto" para los demás clientes. El altercado quedó filmado por Mahira, novia de Nasir.

Nasir afirma que Mahira, maestra de matemáticas en una escuela local, lleva un estilo de vida saludable y bebe dos litros de agua mineral al día.

"El gerente de Tesco en Rochdale dijo que comprar demasiada agua era injusto para los demás clientes. Mahira bebe mucha agua, al menos dos botellas de litro al día, y nunca hemos tenido problemas comprándola en otras tiendas de Tesco", dijo Nasir, que calificó la situación como "una pesadilla", ya que pasó siete horas en una celda policial.

"No estaba siendo agresivo (...) Me dijeron que el policía estaba herido, pero no han dicho nada sobre lo que hice", lamentó.