Trump tras el regreso de la Asamblea General de la ONU: "El mundo respeta a EE.UU. de nuevo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado durante una manifestación en el estado de Virginia Occidental que EE.UU. se había ganado nuevamente el respeto de la comunidad internacional.

"América está ganando y América es respetada de nuevo", declaró el mandatario de EE.UU. y añadió que "acabo de abandonar las Naciones Unidas. Créanme, [otros países] vuelven a respetarnos".

Este 25 de septiembre, el líder de EE.UU. afirmó durante su discurso en el marco de la sesión de la Asamblea General de la ONU que "en menos de dos años", su gobierno "ha logrado más que casi cualquier administración en la historia" de EE.UU. La audiencia respondió con risas a esta afirmación, a lo que Trump también sonrió y confesó que "no esperaba esa reacción, pero está bien". A continuación, el mandatario explicó que la gente no se reía de él, sino con él. "Nos estábamos divirtiendo. No se reían de mí", reiteró.