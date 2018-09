Led Zeppelin enfrentará un nuevo juicio por el supuesto plagio en 'Stairway to Heaven'

El Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de San Francisco (EE.UU.) revocó el viernes la decisión de un jurado en 2016, que favoreció al vocalista Robert Plant y el guitarrista Jimmy Page de la banda Led Zeppelin, acusados de plagio en la canción 'Stairway to Heaven', según informó Reuters.

El letrado de ese distrito, Richard Paez, argumentó su decisión en que el juez de la primera instancia habría dado instrucciones erróneas a los miembros del jurado con relación a las leyes de derechos de autor, lo que pudo cambiar el curso del caso. Según manifestó, los jurados no fueron advertidos de que, aunque las notas o escalas de una pieza no pueden ser protegidas por los derechos de autor, una canción "suficientemente original" que combine estos elementos sí lo puede ser.

Los líderes de Led Zeppelin fueron demandados por primera vez en 2014. De acuerdo con Michael Skidmore, representante del fallecido guitarrista de la banda Spirit, Randy California, los acordes iniciales de 'Stairway to Heaven' fueron plagiados de su canción instrumental 'Taurus'. No obstante, Page y Plant aseguran que la introducción de su pieza —una secuencia descendiente mayoritariamente en la menor— es muy habitual en la música desde hace siglos y que los representantes de Spirit no tienen en cuenta los restantes ocho minutos que dura la canción.