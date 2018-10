Alemania aprueba la extradición de un diplomático iraní por un supuesto complot con bomba

La corte superior regional de la ciudad alemana de Bamberg ha anunciado que aprobó la extradición del diplomático iraní Assadollah Assadi, basado en Viena, a Bélgica. La decisión fue tomada el pasado 27 de septiembre.

El diplomático iraní de 46 años ha sido acusado de estar involucrado en la planificación de un atentado con bombas contra una manifestación de opositores iraníes en la comuna francesa de Villepinte, situada en las inmediaciones de París, el 30 de junio.

El comunicado oficial de la corte no menciona su nombre e indica que el acusado "no puede citar la inmunidad diplomática porque estaba de viaje de vacaciones de varios días fuera del Estado anfitrión de Austria y no de viaje entre su Estado anfitrión y el Estado que lo envió". Assadi fue detenido por las autoridades alemanas en julio de 2018.

Sospechado de ser un agente de inteligencia, Assadi supuestamente entregó explosivos a una pareja durante su encuentro en junio en Luxemburgo y les ordenó llevar a cabo el ataque contra los congregados de la organización opositora Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. El atentado fue frustrado y conllevó el arresto de seis individuos en Bélgica, Francia y Alemania.