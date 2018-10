"Se me echó encima": Asia Argento admite haber tenido relaciones sexuales con su acusador

Una de las voces principales del movimiento #MeToo, la actriz italiana Asia Argento, ha revertido sus afirmaciones anteriores y ahora admite que tuvo relaciones sexuales con el joven actor Jimmy Bennett, quien la acusa de haber abusado sexualmente de él cuando era adolescente. La cineasta inicialmente negó haber tenido sexo con quien fuera su coprotagonista en la película 'The Heart Is Deceitful Above All Things' ('El corazón es engañoso por sobre todas las cosas'), hecho que habría sucedido en una habitación de hotel en California en 2013.

Durante un programa de la televisión italiana, la actriz modificó su versión del asunto y reveló detalles. Argento, quien interpretó a la madre del actor en aquella película de 2004, volvió a ver a Benett en mayo de 2013, cuando este tenía 17 años y ella 37.

"Cuando nos encontramos en el hotel… comenzó a besarme y tocarme de una manera que no era la de un niño con su madre, sino la de un niño con hormonas locas. Tuvo un impulso sexual hacia mí y… esto me congeló, no me lo esperaba", relató la actriz.

"Literalmente se me echó encima (...) Me desnudó… y tuvo sexo completo sin siquiera usar un condón. Yo no sentí nada, no reaccioné, porque para mí era impensable", agregó Asia Argento. "Me dijo que era su deseo sexual desde que tenía 12 años. Para él, yo era un trofeo de caza".

¿Extorsiones por parte de Bennett?

La actriz contó, además, que en los meses siguientes recibió videos íntimos de él a través de Snapchat. Dijo que no rompió los lazos con Bennett porque este estaba "atormentado".

Pero este invierno, asegura, el joven actor le pidió 3,5 millones de dólares para guardar silencio. Durante la entrevista, Argento compartió mensajes intercambiados con su difunto novio, el famoso chef Anthony Bourdain, quien le habría pagado a Bennett 250.000 dólares para evitar un proceso judicial. Luego del suicidio de Bourdain, en junio, Argento suspendió los pagos.

"Lo que más me duele es que me llamen pedófila", concluyó la actriz.