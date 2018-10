La periodista española Nieves Herrero desvela que sufrió abusos sexuales cuando era niña

La popular periodista española Nieves Herrero ha revelado que sufrió abusos sexuales por parte de un amigo de sus padres cuando tenía entre tres y cinco años.

"Dicen que no se tiene memoria y conciencia de las cosas hasta los cinco años, pero yo recuerdo todo aquello perfectamente", cuenta la comunicadora en una entrevista al diario Público, donde relata que lo que más recuerda de esa persona son sus manos y sus cosquillas: "que no tenían que existir, porque llegaban donde no tenían que llegar". Herrero describe esas manos como "manos de plomo, manos que pesan".

Al contar su historia, la periodista reflexiona sobre lo que significa el abuso a una edad tan temprana: "no hay derecho a que te roben la infancia de esa manera", y señala que se escondía cada vez que ese hombre llegaba a su casa.

Todo terminó cuando fue capaz de vencer el miedo y contárselo a sus padres, que desde el principio decidieron sacar a esa persona de la vida de la familia.

Una experiencia que marcó su vida

Nieves Herrero aclara que ha dado el paso de contar lo que le sucedió hace tantos años porque ahora no puede afectar negativamente a sus padres.

Afirma que quiere "denunciar y visibilizar un enorme problema de nuestra sociedad" y que aunque ella estuvo arropada por toda su familia, sus padres y sus tres hermanos, otros niños no cuentan con esa suerte. También cuenta cómo le marcó posteriormente esa mala experiencia.

Entre otras cosas, le sirvió para acercarse al feminismo, al que se llega "siempre herida, y a través del feminismo te salvas de ti misma, te curas". Pero también le sirvió para volverse desconfiada con los hombres y estar siempre alerta con los niños: "desde mi infancia me hice detectora de esos hombres de intenciones oscuras", confiesa.