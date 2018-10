El presidente catalán amenaza a Pedro Sánchez: referéndum en Cataluña o retirada de apoyo

El presidente catalán, Quin Torra, ha lanzado un ultimátum al Gobierno español: o el Ejecutivo plantea una propuesta para ejercer la autodeterminación antes de noviembre o no garantiza la estabilidad del Gobierno.

Pedro Sánchez necesita los votos del partido de Torra, Junts per Catalunya (JuntsxCat), para poder gobernar. Sus ocho escaños ya fueron necesarios para sacar adelante la moción de censura que le llevó a la Presidencia el pasado mes de junio, al igual que los del otro partido catalán independentista presente en el Congreso de los Diputados, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El mandatario catalán ha realizado esta advertencia en el inicio del Debate de Política General. En su intervención ha añadido que su paciencia "no es infinita" y que no pararán hasta "hacer efectivo el resultado del 1-O, con todas las consecuencias", en referencia al referéndum ilegal llevado a cabo hace un año y que tuvo como resultado la intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno central y la convocatoria de nuevas elecciones regionales.

De esta manera, Torra ofrece al presidente español "la posibilidad de hacer una propuesta sobre como quiere facilitar el ejercicio del derecho de autodeterminación en Cataluña, con concreción y claridad". Se ha ofrecido para reunirse para negociar "cuando quiera" y ha anunciado que hoy mismo enviará una carta al Gobierno español "emplazándolo a reunirnos lo antes posible".

Asimismo, el presidente catalán ha advertido que no quiere "volver a oír hablar de diálogo, si no se ejerce". Por lo tanto, ha exigido una propuesta para ejercer la autodeterminación "de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente" antes de noviembre. De lo contrario, "el independentismo no podrá garantizar la estabilidad en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez", ha finalizado.