La "receta" de un DJ venezolano para poner a bailar a Sao Paulo

Si bien la música es el idioma universal, en ocasiones hace falta un poco más.

Para el DJ venezolano Marcel Márquez, mejor conocido como 'Afroraizz Hi-Fi', ese algo fue el 'portuñol', un idioma ubicado a medio camino entre el español y el portugués y que lo ayudó a introducirse en la escena 'underground' de Brasil.

"El portuñol es el mejor invento callejero. Es lo que hablamos los latinoamericanos cuando venimos a Brasil, o los brasileros cuando viajan por la región", dice el también investigador musical, que desde hace un año pone a bailar a Sao Paulo con ritmos caribeños.

Afroraizz es un trotamundos nacido en Maracaibo, al occidente de Venezuela, y criado en Caracas; pero que ha llevado su música a festivales, conciertos y como DJ residente en Caracas, Londres, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá y ahora a Sao Paulo.

Del pasatiempo al trabajo

Hace más de 15 años, Marcel empezó a mezclar música empleando vinilos (discos de acetato) de música 'dub' y 'dance hall'.

"Al principio era un pasatiempo", dice Márquez, pero luego de conocer la movida musical de varias ciudades de Estados Unidos, se estableció como DJ profesional en el año 2002.

Habiendo crecido con su padre, Humberto Márquez, un reconocido periodista y poeta, vinculado al universo musical, Marcel pudo relacionarse desde niño con músicos, artistas y escritores locales y extranjeros.

El venezolano posee una colección de más de 3.500 vinilos. / Cortesía Archivo Marcel Márquez

De allí proviene la identidad musical que nutre su repertorio con ritmos como: boogaloo, salsa,'dub','hip hop', 'chill out', 'latin jazz', 'afrobeat', 'future jazz' y 'world music'.

Es, además, un apasionado investigador de la música y posee una colección de más 3.500 vinilos.

Todo ese contexto lo ha convertido en "un artista con una alta cultura. Uno que conoce lo que hace y domina muy bien el arte de saber sentir la música", dijo el cantante de salsa Kike Gavilán, refiriéndose a Marcel.

A la fecha, el DJ venezolano se presenta tres veces por semana en diferentes espacios de la ciudad brasilera, pero eso ocurrió después de un "año de ir de puerta en puerta, de fiesta en fiesta, presentando mi trabajo musical", relata.

Música en español

No obstante, el músico indica que en Brasil el mercado de música en español no es nada fácil.

"La música caribeña tiene cierta apertura en Brasil, pero obviamente se trata de círculos alternativos y 'underground', no a nivel masivo", dice el venezolano.

Observa que "hay una aceptación mínima de la música en español", debido a que los brasileros "miran más hacia adentro. No buscan mucho afuera, musicalmente hablando".

Por ejemplo, existen bandas brasileras que amenizan fiestas en las favelas de Sao Paulo, interpretan temas que son muy conocidos en el Caribe, como las canciones de Juan Luis Guerra, "pero las versionan al portugués y con ritmos locales, en una onda bastante 'Pop'", explica el DJ.

Refiriéndose a esas preferencias sonoras, el Informe de Consumo Musical 2017 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica asegura que en Brasil el 95% de los consumidores de música lo hace a través de YouTube.

Otro dato importante para entender los gustos musicales brasileros es que luego de una búsqueda rápida en el servidor de videos, se evidencia que entre las 100 canciones 'mais tocadas' (más reproducidas) no figura ninguna en español.

A la raíz

A pesar de la poca difusión de la música en español en suelo brasilero, Marcel encontró coordenadas para orientarse en esa escena musical.

"Algo que nos une a Brasil y Venezuela es la raíz africana e indígena de la música. Algo muy marcado en ambos países. Se trata de ritmos que perduraron gracias al mestizaje", precisa.

El DJ rastreó hasta la época colonial un aspecto que produjo semejanzas y diferencias musicales.

"Los esclavos traídos al nordeste de Brasil eran de etnias distintas de los que trasladaron al Caribe. Eso generó ritmos diferentes en la base de percusión. Los de Venezuela son más acelerados, mientras que los de Brasil con más cadenciosos", opina del investigador.

Para ejemplificar lo anterior añade: "Las rumbas de Venezuela buscan llegar a un climax. Comienzan con bolero, reggae o una guajira, pasan por muchos ritmos acelerados y terminan con un 'drum and bass' o con una 'salsa cabilla'".

Pero en Brasil, agrega, las rumbas "se mantienen en una misma cadencia, no buscan el climax. A los brasileros les gusta la cadencia".

La receta

En su primera presentación en Brasil, Marcel recuerda que le tocó mezclar música sin entender qué le gustaba a la gente. "Yo recién llegaba de Caracas donde las fiestas son 'pura cabilla'" (aceleradas), cuenta.

La respuesta de los asistentes no fue buena, pero antes que amilanarse se puso a investigar. Pasó varios días detallando videos de dj's locales, escuchando la radio, metiéndose en fiestas.

Finalmente, asegura, dio con "una receta" que le funcionó para penetrar la dinámica brasilera y en la que filtra la música en español y a los artistas venezolanos.

La receta es simple, dice Márquez, "coloco cuatro temas de ellos (en portugués), cuatro míos (en español) y luego cuatro que suenan a nivel global. En las mías pongo a venezolanos como Vytas Brenner, Bacalao Men, el Sexteto Juventud o la nueva onda de Aldemaro Romero".

Como resultado, siempre se le acercan a preguntar "qué es eso", y aunque le comentan que "esa música" les suena familiar o cercana, "saben que viene de otra dimensión", asevera.

La lección

Brasil le ha enseñado al DJ venezolano "la importancia de mirar más hacia adentro. De crear redes, circuitos y dinámicas para los músicos y artistas locales, sin esperar que alguien venga a salvarnos o rescatarnos".

Hay una tarea urgente, reclama, "la necesidad de generar una economía musical y olvidar al papá petróleo".

En su faceta de investigador, Marcel genera textos que difunde en las redes sociales y produce, semanalmente, unos 'mixtapes' (recopilación de canciones) con textos explicativos sobre los orígenes, los componentes o cualquier otra arista musical.

'Afroraizz Hi Fi' no es solo un personaje artístico, es un resumen de la mixtura latina expresada en clave venezolana. Un sabor que ahora pone a bailar a los brasileros, aunque no entiendan del todo el español.

Ernesto J. Navarro