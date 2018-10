Turquía: Un adolescente de 16 años es condenado a prisión por besar a su amiga de 13 años

En la provincia turca de Antalya, un menor de 16 años ha sido condenado a 4,5 años de prisión por besar a su amiga de 13 años, informa Hurriyet Daily News. El muchacho, identificado como A.K. y su amiga S.O. se abrazaban y besaban en el terreno de la escuela de la menor de edad. No obstante, el caso acabó en juicio después de que un compañero de S.O. los filmara y mostrara el video a sus amigos.

La grabación llegó a manos de la administración escolar y terminó en el juzgado. El autor del video fue acusado de "usar a niños en la producción de imágenes inapropiadas" y A.K. de "agresión sexual". Los cuatro niños a los que les fue enviado el video fueron acusados de "compartir imágenes inapropiadas en las que se utilizan niños". En la sentencia final, dictada el 28 de septiembre, el juez absolvió a todos los niños, excepto a A.K.