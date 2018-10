España: Operación Triunfo retira un video de YouTube por unos polémicos consejos nutricionales

La 'health coach' Anna Turron acudió el pasado 23 de septiembre a la academia de Operación Triunfo, que se emite en la cadena pública española, para ofrecer una charla sobre nutrición a los concursantes. Tras las numerosas críticas recibidas, los responsables han decidido retirar el video de YouTube y se encuentran analizando su contenido.

Y es que nada más aparecer las imágenes en la plataforma de videos, muchas personas se dedicaron en las redes sociales a advertir los numerosos errores en los que la profesora incurrió y a criticar que para tal fin no fuera contratado un profesional con titulación reglada relacionada con la nutrición:

#OTDirecto28SEP Clases de nutrición impartidas por gente sin titulación y que se hace llamar "health coach" 🤣 mensaje que llegará a miles de jóvenes, en un país en el que tenemos un monstruoso 40% de obesidad infantil, a la cabeza de Europa https://t.co/lLxpPP3HMO@OT_Oficial — Ana Paula Ortiz (@anapaulaorve) 28 de septiembre de 2018

A mí sí me preocupa qué tipo de mensajes se den sobre el tema en un programa que ven más de 2 millones de personas (muchas adolescentes y jóvenes) cada semana y en una TV pública. Y más sabiendo la falta de información rigurosa sobre alimentación saludable — Cristina Fernández (@onlinetotal) 28 de septiembre de 2018

Uno de los más indignados fue Aitor Sánchez, dietista y nutricionista, conocido en las redes sociales como @midietacojea, que no tardó en alertar de que las clases de nutrición que ofrecían en la academia tenían "graves errores":

Luego nos preguntaremos por qué la gente no acude en España a las profesiones adecuadas. Si gigantes como @OT_Oficial prioriza Coachs, antes que dietista-nutricionista o Licenc en Actividad Física y Deporte, estamos abriendo la puerta a que la salud la puede tratar cualquiera. — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) 28 de septiembre de 2018

De hecho, subió un video a YouTube, que ya han visto 60.000 personas, desgranando uno a uno todos los fallos en los que había incurrido Turron:

El video comienza con una contundente crítica: "en lugar de contar con profesionales sanitarias que darán información que es vital para nuestra salud, decidimos contar con una 'coach', en lugar de apostar por el rigor", afirma Sánchez, que añade que no hace falta llevar a un catedrático que haga cosas poco entendibles, sino que "se trata de decir cosas sencillas, que sean ciertas y no confundir a la gente".

Los cuatro errores

Estos son los cuatro errores cometidos por la 'coach' que destaca el experto:

Ojo con cenar fruta

Esa es una de las frases que dijo la 'coach', quien aseguró que cenar fruta era como tomar prácticamente azúcar. Sánchez avisa que meter miedo porque la gente cene fruta es un gran error, en vez de hacerlo cuando se cena leche con cereales de desayuno o tan solo embutido. "No es la cena más completa", dice el nutricionista, pero es mejor que otras alternativas mucho menos saludables, como kebab, pizza o hamburguesa. La fruta es un alimento saludable, contiene azúcar de manera natural, pero no azúcar libre, a no ser que se consuma como un zumo, un refresco o un helado.

El chocolate: negro, negro

Sánchez explica que el hecho de que sea negro solo indica el color, no que sea saludable o no, puesto que puede contener mucho azúcar, o bien mucho cacao. El mensaje que se debe difundir es que es más saludable si tiene un alto porcentaje de cacao, cuanto más mejor, superior al 70 %.

Los veganos no tienen todos los aminoácidos esenciales en la dieta

"Auténtica catástrofe" y "uno de los puntos más peligrosos", calificó Sánchez esta frase de Turron. Informó que es completamente falso que no se cumplan todos los aminoácidos en una dieta sin alimentos de origen animal, y que se trata de un mito nutricional. Es un error pensar que la proteína vegetal no es de la misma calidad que la animal. Además, los vegetarianos o veganos, tampoco tienen problemas con otros nutrientes, salvo por la vitamina B12, que deben suplementar, según el experto.

Edulcorantes: la sacarina es un químico

Tras esta afirmación de la 'coach', el nutricionista opinó que lo que probablemente quiso decir es que es un edulcorante sintético. En el caso de los edulcorantes, el problema es que nos acostumbran a un sabor dulce. "No es que sean veneno", explica Sánchez, y agrega que se pueden usar, aunque tampoco son inocuos. Se pueden tomar en dosis adecuadas, cuanto menos mejor, "como el azúcar".

La productora retiró el video

Finalmente, las críticas han tenido resultado. Según informó ayer la productora del programa Operación Triunfo, Gesmusic, han decidido retirar el video de su canal de YouTube para valorar el contenido de la clase de nutrición.

Para Aitor Sánchez, que lo ha celebrado en las redes, la elección de los profesionales conlleva una "gran responsabilidad", pues son millones de personas las que pueden seguir muchas de las pautas, por lo que anima a extremar las precauciones y reivindicar que se sea riguroso.