Exportero del Liverpool: "¿A cuántas personas maté? No podría decirlo"

El mítico exportero zimbabuense del Liverpool Bruce Grobbelaar ha compartido una serie de dolorosos recuerdos de su juventud en una entrevista a un diario británico. Por ejemplo, confesando que mató a mucha gente durante la Guerra Civil de Rodesia (1964-1979), cuando servía en el Ejército de este país en su adolescencia.

En la entrevista concedida a The Guardian esta semana, Grobbelaar, de 60 años, ha relatado que fue reclutado en el Ejército de Rodesia (en actualidad, República de Zimbabue) cuando era adolescente y enviado a la contienda civil en 1975. Entre las atrocidades que vio entonces, Grobbelaar recuerda cómo unos de sus compañeros, un soldado blanco, cortaba las orejas de cada uno de los soldados enemigos negros que mataba. "Las guardaba en un tarro, tenía bastante tarros", relata.

Además, el exjugador evoca la primera vez que mató a una persona: "Eres tú o ellos. Tú disparas, tú matas y hay un tiroteo masivo".

Preguntado sobre el número de personas que mató, el ex portero admite:"No te lo podría decir". Cuando el entrevistador le sugiere si fueron muchas, Grobbelaar, responde con contundencia: "Sí, por eso siempre he vivido mi vida para hoy. Solo puedo decirle perdón al pasado. No lo puedo cambiar".

"El fútbol me salvó"

El exarquero evoca que dos compañeros en el Ejército se quitaron la vida simultáneamente en los baños de los cuarteles al haber sido informados que su servicio militar se había prolongado por seis meses más. "No lo pudieron afrontar", explica el exjugador.

Grobbelaar confiesa que el fútbol le "salvó". "Me mantuvo alejado de los pensamientos oscuros de guerra".

Bruce Grobbelaar pasó 13 años en el Liverpool, entre 1981 y 1994, en los cuales ganó seis títulos de Liga inglesa, tres Copas de la Asociación Inglesa de fútbol y la Copa de Europa de 1984.