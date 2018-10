Trump insta al rey de Arabia Saudita a aumentar los gastos en defensa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado al rey de Arabia Saudita, Salmán ben Abdelaziz al Saúd, a aumentar los gastos en defensa y no contar únicamente con la ayuda de Washington.

"Me gusta el rey, el rey Salmán, pero le dije: 'Rey, estamos protegiéndolo, puede que no duraría allí dos semanas sin nosotros, tiene que pagar por su Ejército'", ha expresado Trump en un mitin en el estado de Misisipi. El mandatario no ha precisado cuándo habló con el líder saudita.