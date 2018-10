Miss Colombia a candidata española transgénero: "Miss Universo es para mujeres que nacimos mujeres"

— ¿De Dónde sos?

— Colombia

— ¿Duque?

— No, otra Colombia.

— ¿Donde matan a los lideres sociales?

— Je, de la otra Colombia.

— ¿De la que no hay presupuesto para educación pero sí para la guerra?

— NO, DE OTRA.

— ¿De la que miss Colombia Es transfóbica?



