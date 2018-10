Fujimori: "Quiero pedir una sola cosa: Por favor, no me maten"

El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, pidió este jueves a las autoridades que no lo envíen de nuevo a prisión por su estado de salud, supuestamente frágil.

"Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, yo no doy más", se le oye decir a Fujimori en una grabación difundida por Canal N.

Alberto Fujimori: "Quiero pedirle a los miembros del Poder Judicial y al presidente de la República: por favor, no me maten" ► https://t.co/oYIW8cxAGVpic.twitter.com/qSS5ASPSdB — Canal N (@canalN_) 4 de octubre de 2018

El exmandatario, a quien le revocaron un indulto por las irregularidades que rodearon el otorgamiento del beneficio procesal, fue ingresado a la Clínica Centenario por una descompensación, momentos después de enterarse de la anulación.

Fujimori le pidió al presidente peruano, Martín Vizcarra, no utilizar la Justicia como "arma política" porque "ya no tiene fuerzas para resistirlo".

"Quiero pedir al presidente de la República (Martín Vizcarra) y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten", agregó.