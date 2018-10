VIDEO: Defiende a dos mexicanas acosadas por hablar español en EE.UU. y el video se vuelve viral

Una residente de EE.UU., Kamira Trent, defendió a dos mexicanas presuntamente acosadas por otra mujer por hablar español en un supermercado del estado de Colorado, y la grabación del incidente se hizo viral en las redes sociales.

"Estábamos una amiga y yo platicando en la tienda, en español, y de repente llega una señora a insultarnos: que si vivíamos en este país no teníamos que hablar español, que tendríamos que hablar sólo inglés. Gracias a la otra muchacha (que no conocemos), nos defendió y llamó a la policía", explicó Fabiola Velásquez, una de las dos mujeres mexicanas, en su página de Facebook. "Yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí", añadió.

El conflicto comenzó cuando la supuesta acosadora, Linda Dwire, se acercó a Fabiola Velásquez e Isabel Marin, que hablaban español en la tienda, y les dijo con voz agresiva que si vivían en ese país, no tenían que hablar español. Por su parte, Trent, que también estaba en el supermercado, intervino en la conversación para reiterarle a Dwire que viven en un país libre.

"Se enojó más y más. Intentaba alejarla de las dos mujeres, pero no quería dejarlas en paz", contó Trent a BuzzFeed News.

En el video, que ya acumuló más de 900.000 vistas, se puede apreciar que Kamira Trent se enfrenta a Linda Dwire para defender a las chicas. "Voy a llamar a la policía. ¡Deja a estas mujeres en paz! ¡Vete!", grita Trent.

"Perteneces a una generación diferente, que está destruyendo este país", acusa Dwire a Trent. Por su parte, la chica aclara: "No, tengo respeto. No se acosa a la gente".

"Vas a arruinar tu país", responde la acosadora. "¿Sabes qué? Vas a perder este país", añade Dwire, apuntando el dedo contra Trent.

Al final, la defensora llamó a Policía y Dwire fue detenida. Aunque después la liberaron bajo fianza, deberá presentarse ante la corte en noviembre, acusada de acoso motivado por prejuicios.

Los usuarios de las redes sociales han elogiado a la mujer que no guardó silencio y defendió a las chicas mexicanas.