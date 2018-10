Editatona: Las enciclopedistas del siglo 21 que buscan la igualdad en Wikipedia

A nivel mundial por cada 10 hombres que editan Wikipedia hay una mujer que también lo hace.

En México, por ejemplo, hay 71.300.000 usuarios de internet, de los cuales el 50,8% son mujeres y el 49,2% son hombres, con base en datos de la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Lo anterior refleja que si bien las mujeres son usuarias no son productoras de conocimiento, refiere Balbina Hernández, directora de fomento y concertación de acciones del Instituto de la Mujeres de Ciudad de México.

Lo hace en el marco de Editatona, una jornada que desde el año 2015 reúne a mujeres que crean y editan contenidos en Wikipedia, la enciclopedia en línea editada de manera colaborativa, para crear contenidos de género.

"Salieron números muy tristes, de cada 10 wikipedistas solo una es mujer, eso fue una sacudida para varias personas que ya trabajábamos de manera voluntaria". Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México.

En 2012, la fundación Wikimedia, propietaria de Wikipedia, lanzó una encuesta mundial para saber cuántas mujeres la editaban. "Salieron números muy tristes, de cada 10 wikipedistas solo una es mujer, eso fue una sacudida para varias personas que ya trabajábamos de manera voluntaria –en Wikimedia todo se hace de esa forma–, comenzamos a hacer cruces de información y nos percatamos que, en 2015, el porcentaje de biografías de mujeres en Wikipedia en español era solamente de 2%", cuenta Carmen Alcázar, presidenta del capítulo México.

En el primer año de Editatona se crearon contenidos en torno a los derechos humanos de las mujeres; el segundo, sobre la violencia de género en espacios digitales y este 2018 sobre la participación política de las mujeres. En Wikipedia pueden encontrarse 4.000 artículos de políticos mexicanos contra 390 de políticas mexicanas.

La iniciativa, nacida desde Wikimedia México, traspasó fronteras y hoy se realizan Editatonas en España, Uruguay o Brasil.

Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México, es una de las dos únicas mujeres que presiden capítulos en América Latina. / Paola Morales / RT

"Este 2018 se decidió este tema, el de la política, porque fue un año electoral en México y se logró la paridad", explica Hernández, pues la idea de la Editatona –que se realizó el pasado 22 de septiembre en Ciudad de México– fue producir y editar contenidos sobre las biografías de las mujeres que han destacado por su colaboración política, han realizado trabajos a favor de su comunidad o resultaron electas en la última contienda electoral.

"También es un ejercicio de transparencia de que esas mujeres, que hoy son reconocidas con un cargo público, tengan cierta responsabilidad de garantizar los derechos de sus pares en su ejercicio público y que también los ciudadanos, al saber quiénes son, puedan solicitarles que hagan políticas públicas en torno a los temas de interés de las mujeres para garantizar la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres", ahonda Hernández.

En el pasado proceso electoral mexicano, las mujeres se hicieron de 63 de los 128 escaños en el Senado contra 65 de los hombres. En la Cámara de Diputados, de 500 curules, 241 serán ocupadas por mujeres y 259 por hombres. Mientras que en los nueve estados del país donde se eligió gobernante, solo en dos estarán mujeres al frente: Claudia Sheinbaum en Ciudad de México; Marta Érika Alonso, en el estado de Puebla. Actualmente el estado de Sonora es gobernado por una mujer, Claudia Pavlovich Arellano.

Manos a la obra

Se escuchan aplausos. Cada vez que una de ellas lo logra, se celebra. Una enciclopedista digital ha logrado publicar la biografía de una de sus pares en la Editatona 2018. Wikipedia alberga ya el nombre de otra mujer destacada.

La comunidad de Wikipedia está conformada por una red de voluntarios, conocidos como wikipedistas, que hacen aportaciones a la enciclopedia en línea. Según los análisis, Wikipedia en español tiene alrededor de 225 colaboradores muy activos (con 10 ediciones al día de media o más) y unos 1.050 esporádicos (con dos ediciones al día de media o más), de los cuales alrededor de 500 son de América Latina.

Cartel orientativo en el ascensor para ubicar la sala donde se realizó el Editatona México 2018. / Paola Morales / RT

En el mundo hay 50 mujeres wikipedistas, seis en América Latina y solo dos presidentas de capítulos, una en México y otra en Argentina, resalta Alcázar, quien es politóloga de formación.

Editar, publicar y que Wikipedia verifique la entrada lleva un proceso. En la Editatona 2018 todo sucede en alrededor de 5 horas.

Primero, Wikimedia México imparte un taller a las 33 participantes (aunque las primeras cifras del Inmujeres reflejaban 52 personas registradas) en el que se ponen en claro las reglas para editar, cómo escribir, cómo hacer las referencias, cómo citar para que los contenidos sean verificados y validados por las expertas y expertos en otros países.

Veintiséis nombres están escritos sobre la pizarra blanca de la sala 3 del quinto piso que alberga el Instituto de las Mujeres de Ciudad de México, como el de la comandanta Ramona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el de la próxima gobernante de la capital del país, Claudia Sheinbaum o el de Lol Kin, feminista, activista y quien con su pareja se convirtieron en el primer matrimonio entre personas del mismo género en México.

"Si hay pocas mujeres editando Wikipedia, hay menos artículos sobre mujeres y los artículos que existen, en general, de mujeres y de hombres, contienen muchas cosas sexistas, machistas". Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México.

Hay quienes llegan con la tarea hecha, documentos, fuentes, entrevistas directas; pero también quien la trae a medio hacer o quien solo llega con ganas. Principalmente son estudiantes, académicas o mujeres de la sociedad civil con edades entre 25 y 45 años.

Darla Avila Guerrero, especialista en género, es una de las participantes, cuenta que cada wikipedista eligió crear el perfil de mujeres que hayan participado políticamente por sentirse identificadas con ellas, por gusto o por darles el reconocimiento a través de esa vía.

Darla eligió escribir de su tía, Rosalinda Avila, una feminista mexicana y luchadora social y política. "Es alguien que admiro mucho, he crecido con ella y he aprendido sobre política y feminismo gracias a ella".

Más mujeres enciclopedistas

Balbina Hernández lo tiene claro: Editatona es un espacio para romper la brecha de género en Wikipedia, para poder tener más mujeres editoras y alcanzar a nivel mundial la paridad en el número de mujeres que editan con relación al de los hombres.

"Es un buen espacio donde las mujeres podemos incidir, dar una perspectiva complementaria. Nos tenemos que atrever no solo a consumir, también a utilizar los medios para transformarlos y dejar nuestra visión", concluye.

Carmen es igual de contundente, esa brecha sí importa, sí impacta, "porque si hay pocas mujeres editando Wikipedia, hay menos artículos sobre mujeres y los artículos que existen, en general, de mujeres y de hombres, contienen muchas cosas sexistas, machistas."

Darla, una de las editoras, subió a Wikipedia la biografía de su tía, Rosalinda Avila, una feminista mexicana y luchadora social. / Paola Morales / RT

Wikipedia es una fuente secundaria de información y todo lo que contiene debe tener verificabilidad, si no hay suficientes notas, libros, tesis, no se puede demostrar la relevancia enciclopédica del personaje "y ese no es un problema de Wikipedia, es un problema de los medios, de los y las investigadoras, de las instituciones educativas", apunta Carmen.

Por delante lo que hay que vencer, exalta la presidenta de Wikimedia México, es la invisibilización de las mujeres en la historia, "no es Wikipedia quien está mal o quien nos invisibiliza, es la historia".

Un ejercicio para reflexionar

Al arrancar la tercera Editatona, Carmen despliega un ejemplo a las participantes. "Busquen a un jugador de futbol, incluso de segunda división, y van a encontrar notas, referencias, hagan lo mismo con una mujer", lo frasea.

Al ingresar los nombres de Joao Maleck Robles, jugador de la selección de futbol sub-20 de México, y de Jacqueline Ovalle, cuyo gol ante Brasil por la fase de grupos fue elegido como el mejor de la Copa Mundial Femenina Sub-20 Francia 2018... Ustedes vean el resultado.

Paola Morales