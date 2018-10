Polémica en México por la lujosa "boda fifí" de un colaborador cercano de López Obrador

La boda de César Yáñez, uno de los colaboradores más cercanos del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha levantado la polémica en la sociedad mexicana por estar muy lejos de la "austeridad republicana" anunciada por el mandatario electo.

El enlace nupcial de César Yáñez, el futuro Coordinador General de Política y Gobierno, con la empresaria Dulce María Silva tuvo lugar el pasado sábado en la ciudad de Puebla y contó con 600 invitados, un menú con langosta, miles de rosas blancas como decoración y el grupo musical Los Ángeles Azules para amenizar el evento.

Y para los que no saben leer o les cuesta trabajo comprender lo que leen, tenemos la reseña de la #BodaFifí en video:#YaseIban#AusteridadRepublicana#ContralaBurguesíaHastaAlcanzarla



pic.twitter.com/fPAHgo7Nns — Arne (el de la revista Hola) (@arnemx) 1 октября 2018 г.

Entre los asistentes estuvieron el propio presidente electo, así como Antonio Gali, gobernador de Puebla; Manuel Velasco, el de Chiapas; Ricardo Monreal, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, entre otras figuras políticas, incluidos algunos miembros del próximo Gobierno.

En la boda de César Yáñez, cercano colaborador de @lopezobrador_, sí hubo recursos públicos.



Crónicas dan cuenta de vallas hechas por la policía.



No solo se tragaron la austeridad republicana junto a la langosta, también se jambaron la marometa para justificar su incongruencia. pic.twitter.com/cPczf6GcZU — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) 1 октября 2018 г.

La costosa fiesta no tardó en llamar atención de los medios y en provocar críticas en las redes sociales, donde fue apodada #BodaFifí, término utilizado por el propio López Obrador para referirse a la gente de clase alta.

Coincido: fue “una boda muy fifí”, como titula @Reforma esta foto. Gran gasto, fiesta cara. Pero, ¿se usaron recursos públicos? ¿O fue el muy soberano gasto particular de una pareja que, sobre todo la novia (empresaria), ha tenido solvencia? Además, después de lo q vivió ella.. pic.twitter.com/sm5Kb1EmqO — Julio Astillero (@julioastillero) 1 октября 2018 г.

La polémica aumentó este jueves, cuando la "historia exclusiva" de la "romántica y elegante" boda, en 19 páginas, salió en el nuevo número de ¡Hola!, la revista de corazón asociada con la clase socioeconómica alta mexicana en cuyas páginas apareció en su momento la boda del actual presidente Enrique Peña Nieto y la primera dama, Angélica Rivera.

Al estilo "Gaviota", la boda de César Yáñez se lleva la portada de la revista Hola pic.twitter.com/ODPrduSF0Z — Karla Rivera (@KarlaRiveraMX) 4 октября 2018 г.

Oiga @lopezobrador_ ? No nos decepcione, entiendo que cada quien festeja cómo le da la gana, pero este tipo de situaciones no son ni austeras, ni mandan un mensaje acorde a las razones por las que voté por usted. Saludos. (Parece boda de priístas) — Ricardo Armenta (@RicardoArment78) 4 октября 2018 г.

1/2 neta de que los hay pendejos los hay, el termino e austeridad republicana se refiere a el uso indebido de los fondos publicos, no al estilo o y capacidad economica de las personas quien dijo que un politico en morena deba andar y vivir como pordiosero? en cambio nadie dice — Entoni Rodrisky (@azulbeker) 4 октября 2018 г.

"No me casé yo"

Por su parte, el propio presidente electo reaccionó a la polémica recordando este jueves que "no me casé yo, yo fui invitado" y argumentando que no se trata de una acción de Gobierno, sino "de un evento social, privado".

Asimismo, apuntó que las críticas son de sus adversarios quienes "andan buscando cualquier posible error".