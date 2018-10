Roban más de 100 crías de tortugas gigantes en las islas Galápagos

NO SON 100 SI NO 123 LAS TORTUGUITAS ROBADAS EL MARTES 24 DE SEPT EN LA NOCHE.



CENTRO NO CUENTA CON SISTEMAS DE VIGILANCIAS, CÁMARAS DE SEGURIDAD, SENSORES DE LUZ Y SOLO TIENE UN GUARDIA @eluniversocom@teleamazonasec@AsambleaEcuador@Presidencia_Ec@ecuavisa@elcomerciocompic.twitter.com/Gtr9vy54i0