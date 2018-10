La mayoría del Senado de EE.UU. vota a favor de llevar la nominación de Kavanaugh al voto final

Los senadores estadounidenses han aprobado llevar al voto final del Senado la confirmación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia, que probablemente se celebre este sábado. La decisión se ha aprobado con 51 votos a favor y 49 en contra.

El voto de 'cloture' o cierre de debate celebrado este viernes pone fin a varias semanas de debate político sobre la polémica nominación.

El voto a favor de este viernes no equivale a un apoyo definitivo a Kavanaugh, por lo que no está claro si finalmente será ratificado en el puesto o no.