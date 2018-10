Alerta sanitaria en Berlín por infección de meningitis en un conocido 'club de sexo'

Las autoridades de Berlín han emitido una alerta sanitaria luego de que un visitante del famoso club nocturno KitKatClub ―conocido por permitir tener relaciones sexuales abiertamente en el lugar― fuera hospitalizado con meningitis bacteriana.

En ese sentido, se les pidió a quienes visitaron el local el pasado sábado que busquen de inmediato atención médica debido a la potencial exposición a una bacteria mortal que causa esta peligrosa enfermedad.

El local publicó en su cuenta de Facebook que el hombre diagnosticado con este tipo de meningitis ―que es contagioso y puede resultar mortal― asistió a una fiesta el pasado 29 de septiembre. "Desafortunadamente, el paciente se encuentra muy mal, por eso no fue posible preguntarle con quién tuvo contacto más cercano en el club", afirmaron.

"Por este motivo, el Departamento de Salud decidió emitir un comunicado de prensa. La idea era informar a la mayor cantidad posible de personas que también visitaron el club el pasado sábado", agregaron.

No obstante, el establecimiento aseguró que quienes no estuvieron esa noche no tienen por qué preocuparse, y que nadie del personal manifiesta síntomas de esta peligrosa enfermedad. Asimismo, agregó que sus empleados están siendo sometidos a una terapia de antibióticos como medida preventiva, "lo que evita su transferencia a nuevos huéspedes".

El KitKatClub, abierto en la capital alemana en 1994 por un cineasta de porno, atrae a gente de todo el mundo por sus fiestas de sexo 'CarneBall Bizarre', de temática fetiche y BDSM.