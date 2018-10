Putin felicita personalmente a Nurmagomédov por su victoria frente a McGregor

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha felicitado al luchador ruso de UFC Jabib Nurmagomédov por su victoria sobre el irlandés Conor McGregor.

"Estoy orgulloso de lo siguiente. Todos los medios dicen que McGregor se tomó una foto con Putin. Putin me llamó y me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Me dijo: 'Felicitaciones'", ha anunciado el luchador ruso durante la rueda de prensa posterior a la pelea.

Nurmagomédov venció a su oponente con un potente 'mataleón' en el cuarto asalto. McGregor se vio obligado a rendirse. Gracias a esta victoria, Jabib retiene el título de campeón de peso ligero de UFC y permanece invicto en la serie (27-0-0).

Sin embargo, la pelea terminó con un escandaloso incidente. Tras derrotar a su rival, Nurmagomédov saltó la defensa que rodea el octágono y se abalanzó contra los integrantes de la esquina de McGregor, incluido el luchador de MMA Dillon Danis. Durante la rueda de prensa, el luchador ruso se ha disculpado persistentemente ante la Comisión Atlética del Estado de Nevada y ante la propia ciudad de Las Vegas por lo ocurrido.