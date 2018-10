Bolsonaro y Haddad valoran los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil

El candidato del Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, y el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, se pronunciaron después de que el Poder Electoral confirmara su pase a segunda vuelta en las presidenciales de Brasil este 7 de octubre.

En una breve rueda de prensa, Bolsonaro agradeció el respaldo del electorado —que le permitió alzarse con el 46,21 % de los votos— y solicitó a sus seguidores que no se desmovilicen para el balotaje, debido a que estima que "no será fácil".

Durante su intervención, este candidato de la ultraderecha ratificó su promesa de disminuir el tamaño del Estado y ejecutar un plan de privatizaciones si llega a presidente: "O privatizamos o nos extinguimos", sostuvo acompañado de su gurú económico, Paulo Guedes.

"El día 28 vamos a sellar esta victoria en la segunda ronda, incluso con todo el sistema en contra. ¡Gracias a todos por su confianza! ¡Estamos a punto de cambiar nuestro curso en Brasil!", añadió el representante del PSL en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Fernando Haddad llamó a tender puentes "alrededor de un proyecto de país" y aseveró que ha dialogado con los demás candidatos para establecer alianzas que le permitan remontar la amplia ventaja que lleva Bolsonaro, refiere TeleSUR.

El candidato del PT, quien obtuvo el 29,02 % de los votos, estima que el resultado de este domingo es una invitación urgente para "unir a los demócratas de Brasil" y considera que la alta votación de su rival es una demostración de "los riesgos que corre la democracia".

Haddad agradeció a todos los que "han depositado en las urnas la confianza para ver a Brasil feliz de nuevo" y escribió en redes sociales que "¡vamos a ganar estas elecciones!".

Este aspirante del PT es el delfín político del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien abandonó la carrera presidencial tras una batalla legal que terminó con el veto del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Reconocimiento de resultados

Los candidatos que no pasarán a la segunda vuelta presidencial han reconocido los resultados y en los próximos días se definirán los apoyos. Medios locales destacaron que Haddad llamó tanto al tercero en la votación, Ciro Gomes, como al aspirante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Guilherme Boulos.

Gomes, un político de centroizquierda que logró un respaldo del 12,49 %, aún no ha confirmado si apoyará abiertamente al aspirante del PT. Eso sí, ratificó que no optaría por Bolsonaro con la frase "él no, sin duda", en referencia al 'hashtag' #EleNão que se popularizó para cualquier candidato que no fuera el aspirante del PSL, recoge O Globo.

Además, Haddad recibió la felicitación telefónica de la candidata ecologista y quinta en la votación, Marina Silva, y elogió la "elegancia" de ese gesto, que podría dar pie a alianzas de cara al próximo 28 de octubre, destaca Folha.