Bellingcat publica datos sobre el segundo acusado por Londres en el caso Skripal

Bellingcat, en colaboración con The Insider, ha publicado datos sobre uno de los acusados por Reino Unido por el caso del envenenamiento del exagente doble Serguéi Skripal y su hija.

De acuerdo con el portal investigativo, el presunto sospechoso Alexánder Petrov corresponde en realidad a Alexánder Mishkin, un supuesto doctor ligado al Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU, por sus siglas en ruso).

Luego de que anteriormente fueran publicados datos sobre el otro acusado, Ruslán Boshírov, el Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó que esta investigación, realizada por medios británicos, es una continuación de la campaña para desviar la atención de lo que realmente sucedió en Salisbury.

"Esta nueva entrega sobre Petrov y Boshírov se realizó inmediatamente después de que Theresa May hablara sobre armas de destrucción masiva en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual nuevamente expresó acusaciones contra Rusia", había escrito la portavoz del ministerio, María Zajárova, en Facebook.

Previamente, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que el Kremlin no puede confirmar ni negar los informes de que los supuestos sospechosos corresponden en realidad a otras personas. "No puedo decirles quién es el ciudadano indicado en esta investigación porque no tengo esa información", indicó respecto a Boshírov.

El presidente Vladímir Putin había señalado que los presuntos sospechosos son civiles. Durante una entrevista que concedieron a la directora del grupo RT, Margarita Simonián, Boshírov y Petrov afirmaron que estos son sus nombres verdaderos y negaron ser agentes del GRU, asegurando que visitaron Salisbury para hacer turismo.