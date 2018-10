Qué se sabe del periodista saudita crítico del que se sospecha que Riad mató en un consulado

El periodista saudita Jamal Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre después de entrar en el Consulado General de Arabia Saudita en Estambul. Mientras que Riad afirma que Khashoggi salió del edificio poco después, Ankara exige pruebas de ello y mientras tanto estima que el periodista fue asesinado dentro de la propia sede consular. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre el caso?

¿Quién es Jamal Khashoggi?

Khashoggi es un exeditor de un diario en Arabia Saudita y fue asesor de Turki al Faisal, exjefe de la Inteligencia del reino y embajador en EE.UU. y en el Reino Unido. El periodista era un prominente crítico de las autoridades sauditas. Escribió artículos para periódicos como The Washington Post y The Guardian, criticó la política de Riad en relación con Catar y Canadá, la guerra en Yemen y las duras medidas contra la disidencia.

En el 2017, se fue del país alegando su temor a represalias. "He dejado mi casa, mi familia y mi trabajo, y estoy levantando la voz", escribió en septiembre. "Hacer lo contrario sería una traición de aquellos que languidecen en prisión. Yo puedo hablar, mientras tantos no pueden", afirmó.

Activistas de derechos humanos y amigos del periodista Jamal Khashoggi en una protesta frente al consulado saudita en Estambul, Turquía, el 8 de octubre de 2018. / Murad Sezer / Reuters

¿Cómo desapareció?

Khashoggi fue al Consulado de Arabia Saudita para obtener un documento que certificara el divorcio de su exmujer, y así poder casarse con su novia turca, Hatice Cengiz. Los oficiales sauditas afirman que salió poco después. No obstante, su novia, que estaba esperándolo fuera, dice que nunca salió del edificio. La mujer pasó varias horas esperándolo junto con todas sus pertenencias, incluido el teléfono, ya que no está permitido el ingreso de móviles al edificio diplomático, y después llamó a la Policía.

¿Asesinado dentro del Consulado saudita?

De acuerdo con dos fuentes consultadas por Reuters, las autoridades turcas creen que Khashoggi fue asesinado dentro de la sede consular. Uno de los asesores de Erdogan, Yasin Aktay, quien también es amigo del periodista, comparte la misma opinión.

Otra fuente turca ha dicho a Reuters que un grupo de 15 ciudadanos sauditas, incluidos algunos oficiales, llegaron a Estambul en dos aviones y entraron en el consulado el mismo día de la visita de Khashoggi, y después abandonaron el país.

"Jamal no está muerto. ¡No puedo creer que lo hayan matado!", escribió Cengiz en su cuenta de Twitter.

جمال لم يقتل ولا اصدق أنه قد قتل ...! #جمال_الخاشقجي#اختطاف_جمال_خاشقجيpic.twitter.com/5SHyIEqqiT — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 6 October 2018

El Consulado niega las acusaciones

El Consulado de Arabia Saudita ha negado que Khashoggi hubiera sido secuestrado. Una fuente saudita consultada por Reuters también ha negado que el periodista haya sido asesinado en la misión diplomática y ha afirmado que las acusaciones no tienen fundamento.

Mohamed bin Salmán: "No tenemos nada que esconder"

Al ser preguntado sobre el caso el pasado viernes, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, afirmó que Khashoggi no está en el consulado. "Según entiendo, entró y salió unos minutos o una hora más tarde. No estoy seguro. Estamos investigándolo a través de nuestro Ministerio de Exteriores para ver qué ocurrió exactamente en ese momento", declaró el príncipe en una entrevista a Bloomberg.

Al mismo tiempo, aseguró que si Ankara solicita realizar una búsqueda en el Consulado saudita, se lo van a permitir. "Nuestras instalaciones son territorio soberano, pero vamos a permitirles entrar y buscar y hacer todo lo que quieran. Si lo piden, por supuesto, vamos a permitírselo. No tenemos nada que esconder", ha dicho Bin Salmán. Se negó a admitir si Khashoggi afronta acusaciones en el reino, agregando que "si estuviera en Arabia Saudita, lo sabría".

Ankara exige pruebas a Riad

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha instado este lunes al Consulado General de Arabia Saudita en Turquía que demuestre que Khashoggi salió realmente del edificio. Al mismo tiempo, Ankara ha pedido realizar una búsqueda en la sede consular.

Asimismo, el mandatario afirmó el pasado domingo que estaba siguiendo de cerca el caso y que las autoridades estaban examinando los videos de las cámaras de seguridad y los registros del aeropuerto como parte de la investigación.

No obstante, el cónsul general de Arabia Saudita en Turquía, Mohammad al Otaibi, dijo a Reuters el pasado sábado que las cámaras de seguridad de la misión diplomática solo registran transmisión en vivo y no graban videos, por lo tanto, no podían proporcionar pruebas de los movimientos de Khashoggi.

Mientras tanto, activistas de derechos humanos y amigos del periodista han estado organizando protestas frente al Consulado General saudita en Estambul, exigiendo la liberación de Khashoggi.