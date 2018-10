"Fue tan feo": Tina Turner revela que su exesposo la obligó a pasar la noche de bodas en un burdel

La cantante Tina Turner habló por primera vez sobre la humillante experiencia que vivió en su noche de bodas tras casarse con Ike Turner en Tijuana (México) a la edad de 22 años. Ese día su ahora exesposo, también músico, la obligó a ver un espectáculo pornográfico en un burdel.

Se sabía que, durante los 16 años que duró su relación, Ike Turner abusó físicamente de Tina. Pero hasta ahora la reina del 'rock and roll', de 78 años, nunca había revelado lo que ocurrió el día de su boda en 1962 porque estaba "demasiado avergonzada".

Me sentí miserable todo el tiempo, al borde de las lágrimas, pero no podía escapar

"La gente no puede imaginar el tipo de hombre que era, un hombre que lleva a su esposa a un espectáculo de sexo en vivo justo después de la ceremonia de matrimonio. Allí me senté, en ese lugar sucio, mirando a Ike por el rabillo del ojo, preguntándome: ¿De verdad le gusta esto?", relató Turner a The Mail.

"Fue tan feo. El actor masculino no era atractivo y aparentemente impotente, y la chica, digamos que lo que estaban mostrando era más ginecológico que erótico. Me sentí miserable todo el tiempo, al borde de las lágrimas, pero no podía escapar. No podíamos irnos hasta que Ike tuviera suficiente, y él estaba pasando un buen rato".

La estrella, galardonada con ocho premios Grammy, agregó que la ceremonia no fue mucho mejor. "Seguramente Ike (…) llegó a la conclusión de que Tijuana era el mejor lugar para una ceremonia rápida. Probablemente ni siquiera era legal. (…) En una oficina pequeña y sucia, un hombre puso unos papeles en un escritorio para que los firmara, y eso fue todo", confesó Turner.

"Sabía que se suponía que la ocasión debía ser emotiva y feliz. No hubo nada de eso en esa boda. (...) Lo que vino después fue aún peor. Mientras Ike estuviera en la sucia Tijuana quería divertirse a su manera", agregó la cantante.

Después de la visita al burdel, los recién casados regresaron a Los Ángeles. "La experiencia fue tan perturbadora que la reprimí. (...) Me convencí a mí misma de que era feliz, y me sentí feliz por un breve tiempo, porque la idea de que estaba casada realmente tenía significado para mí. Para Ike, era solo otra transacción", dijo la cantante, que se divorció de su esposo en 1978 y reconstruyó su carrera en solitario, logrando ventas millonarias y ganando fama mundial como reina del 'rock and roll'.