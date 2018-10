Nurmagomédov sobre la trifulca tras vencer a McGregor: "Las águilas no se quedan en la jaula"

El luchador ruso Khabib Nurmagomédov, apodado 'El Águila', aseguró que había advertido a la UFC de que no podría controlarse durante la pelea con el irlandés Conor McGregor por el título de peso ligero.

"Le dije a la UFC que el 6 de octubre, cuando se cerrara la reja, no respondía de mí. Sobre lo que pasó después de la pelea, algunos dijeron que fue lo correcto, otros, que no. Pero les diré lo siguiente sobre lo que está pasando: las águilas no se quedan en la jaula", dijo Nurmagomédov en una reunión con sus fans en su ciudad natal, Majachkalá (Daguestán, Rusia), este lunes tras vencer en el octágono a McGregor.

El pasado 6 de octubre, Nurmagomédov defendió su cinturón de peso ligero de la UFC al someter por estrangulación en el cuarto asalto al irlandés en el pabellón T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) ante 20.000 espectadores.

La pelea terminó con un escandaloso incidente. Tras su victoria, Khabib saltó la reja que rodea el octágono y atacó a los integrantes de la esquina de McGregor, por lo cual la Comisión Atlética de Nevada decidió no pagarle los dos millones de dólares que le correspondían por haberse proclamado campeón hasta que se haya investigado lo ocurrido.

El padre de Nurmagomédov, que también es su entrenador, explicó que un miembro del equipo rival hizo numerosos comentarios ofensivos contra el luchador en las redes sociales y también durante la pelea.