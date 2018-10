EE.UU.: Kavanaugh jura que será "independiente e imparcial" pese a su ratificación "emocional"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, organizó este lunes la ceremonia de juramentación del nuevo juez de la Corte Suprema de ese país, Brett Kavanaugh, cuyo proceso de ratificación se vio eclipsado por varias acusaciones de abuso sexual.

"Estoy agradecido [con el presidente Trump y la primera dama] por su apoyo constante e inquebrantable [...] y por la excepcional y rotunda cortesía que han extendido a mi familia y a mí", expresó Kavanaugh en la Casa Blanca dos días después de que su nombramiento fuera confirmado por el Senado con 50 votos a favor y 48 en contra.

"El proceso de confirmación en el Senado fue contencioso y emocional. Ese proceso ya acabó; mi objetivo ahora es ser el mejor juez que pueda ser", agregó el letrado, afirmando que tomará su nuevo oficio "con gratitud y sin amargura".

"Aunque el proceso de confirmación del Senado me puso a prueba, no me cambió [...] Todo estadounidense puede estar seguro de que seré un juez independiente e imparcial", aseguró el candidato elegido por Trump, al subrayar que la Corte Suprema "no es una institución partidista o política".

"No fui designado para servir a un partido o a un interés, sino para servir a una nación", indicó Kavanaugh, recordando que "los jueces no se sientan en lados contrarios de un pasillo". "La Corte Suprema es un equipo de nueve [miembros], y yo siempre seré un jugador en el equipo de los nueve", aseguró.

Promover el avance de las mujeres

Kavanaugh cubre el puesto que por jubilación dejó vacante Anthony Kennedy. El nuevo magistrado fue acusado de al menos tres presuntos casos de abuso sexual, que según el Partido Republicano no fueron corroborados por investigaciones recientemente realizadas por el FBI.

"Inspirado por mi madre, que fue una pionera para las mujeres en la ley, he trabajado fuerte a lo largo de mi carrera para promover el avance de las mujeres [en el ámbito legal]", afirmó el letrado, quien asegura que la mayoría de sus asistentes han sido y continúan siendo mujeres.

"Estoy orgulloso de que todos los cuatro asistentes legales para la Corte Suprema que recién he contratado son mujeres, algo que sucede por primera vez en la historia de esa Corte", anunció.