Publica fotos de su esposa y su hija nonata en ataúdes para pedir justicia por sus muertes

Zach Kincaid quedó destrozado cuando su mujer embarazada de ocho meses murió en un accidente automovilístico provocado por un conductor borracho el pasado 9 de septiembre en Hemet (California, Estados Unidos).

Para reforzar las sanciones a los conductores que manejan intoxicados, este hombre ha difundido imágenes con los cadáveres de sus dos familiares, informa el diario británico Daily Mail.

Este hombre abrió una petición en la que compartió su historia e incluyó imágenes del funeral de las fallecidas: su esposa de 29 años y su hija nonata. También lanzó una cuenta para recaudar fondos y sufragar los gastos de su última despeda.

Asimismo, denunció en su perfíl de Facebook que "un conductor borracho iba a 135 kilómetros por hora en el carril contrario de una calle de dos sentidos y, en una esquina ciega, destruyó a mi familia" y explicó que la sentencia máxima por matar a sus parientes es de "10 años como máximo".

Sin embargo, el homicida no enfrentará cargos adicionales por la muerte de la criatura, debido a que "un feto de 36 semanas completamente desarrollado no se considera un bebé en el estado de California. ¿Cómo les explico a mis hijos esta injusticia?", agregó Kincaid.

Este varón espera recoger 150.000 firmas para intentar lograr que ese territorio estadounidense refuerce las leyes respecto al manejo bajo la influencia de sustancias. "Mira la devastación que provocó en mi familia y dime que no es hora de cambiar", escribió.

El conductor que habría provocado el siniestro es Marcos Forestal, un boxeador procedente de Cuba, quien grabó y emitió en vivo por Facebook desde la escena del accidente y culpó a la víctima por cruzarse en su camino.

"Mi gente, aquí se me apareció un carro y tuve un accidente... Miren lo que me pasó, señores. Se me atravesó un carro al frente y miren lo que le pasó a mi carro", declaró a sus seguidores.

La Policía de Hemet certificó que Forestal mostraba síntomas de intoxicación etílica y le arrestó como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol y provocar una colisión que generó lesiones graves. Cuando las víctimas fallecieron en un hospital, el presunto delito pasó a ser homicidio vehicular grave bajo la influencia de sustancias.

El acusado se declaró no culpable y, una vez atendido de sus heridas, las autoridades californianas le trasladaron a la cárcel del condado de Riverside. Marcos Forestal permanece arrestado con una fianza de 75.000 dólares y tendrá que presentarse ante un tribunal el próximo 1 de noviembre.