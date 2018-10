Alertan de un brote de tifus transmitido por pulgas que se extiende por Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles (EE.UU.) está preocupado por el aumento de los casos de infección de tifus transmitido por pulgas, informa un comunicado del organismo.

Según el informe, los principales vectores de pulgas son las ratas, gatos y zarigüeyas. Estos mismos animales no enferman de tifus, aunque pueden infectar a los humanos, provocando fiebres altas, escalofríos, dolor de cabeza y sarpullidos. Se precisa que la enfermedad no se transmite de persona a persona.

"Alentamos a los dueños de mascotas a que hagan un control seguro de pulgas", afirmó el funcionario de salud local Dr. Muntu Davis y añadió que el organismo solicita "a todas las ciudades del condado garantizar el mantenimiento de sus actividades de limpieza de basura y control de roedores".

Por su parte, el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Pasadena emitió el pasado viernes un comunicado en el que informó de que este año una veintena de residentes de la ciudad ya han sido infectados de tifus.

"La fiebre tifoidea es una enfermedad que puede causar complicaciones graves que requieren hospitalización prolongada y rara vez la muerte", señaló la funcionaria de salud en Pasadena Ying-Ying Goh.

En este contexto de creciente número de casos de tifus registrados, los especialistas pidieron a los ciudadanos tomar medidas para reducir el riesgo de infección. Las precauciones incluyen no dejar comida al aire libre, no proporcionar alimentos o agua a animales salvajes y no tocarlos y mantener los contenedores de basura bien cubiertos, así como usar medicamentos especiales contra las pulgas.