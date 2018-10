Trump vuelve a criticar a la FED por elevar demasiado rápido las tasas de interés

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a criticar este martes a la Reserva Federal, afirmando que el Banco Central está acelerando las tasas de interés cuando la inflación es mínima, informa Reuters.

"La FED está haciendo lo que cree que es necesario, pero no me gusta lo que están haciendo porque realmente tenemos la inflación controlada y muchas cosas buenas están sucediendo", dijo Trump a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca antes de viajar a Iowa para participar en un evento. "Simplemente no creo que sea necesario ir tan rápido", añadió.