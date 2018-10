Un día dedicado a tocar a las puertas de los ricos para pedir consejos le cambió el destino

Un adolescente reescribió su destino cuando hace algunos años decidió salir a la calle para pedir…consejos. Pero no lo hizo en una calle común: con ayuda de Google, este joven británico encontró y fue al área donde viven las personas más ricas de Londres, Gloucester Road. Una vez allí, simplemente tocó a las puertas de esas personas y les pidió sugerencias que le permitiesen hacerse tan rico como ellos.

El joven, de nombre Reggie Nelson, se inspiró en un episodio del programa estadounidense 'How’d You Get So Rich' ('¿Cómo te hiciste tan rico?', en español), donde personas adineradas relataban su experiencia al abirse camino hacia el mundo de los ricos.

"Solo querría saber qué habilidades y cualidades tienen, que les han permitido vivir en un barrio rico como este, para poder extrapolarlo y usarlo para mí", solicitaba en la entrada de las casas el entonces humilde estudiante de un instituto. Nelson creció sin padre en un barrio pobre y, además, había sido expulsado del colegio y tenido problemas con la ley, así que necesitaba con urgencia un buen consejo para salir adelante con su vida.

El joven pasó el día entero llamando a las puertas de Gloucester Road, escuchando que debía trabajar mucho y hacer lo que pudiese para obtener experiencia laboral. Horas después, una mujer que le abrió la puerta cambió toda su vida.

Se trataba de Elizabeth Price, esposa de Quintin Price, un alto ejecutivo de la firma de gestión de inversiones BlackRock. La mujer invitó al joven a una taza de té, y el adolescente impresionó tanto a su marido que finalmente le ofreció una beca en su empresa.

Más tarde, finalizada la beca, el joven se contactó con la Universidad de Kingston y obtuvo un cupo para diplomarse en economía. Durante sus estudios, Nelson además logró y cumplió cuatro becas de trabajo en distintas empresas, para finalmente –como cúspide de su éxito– obtener en abril de este año un puesto como analista de servicio al cliente en una firma de inversiones en la City de Londres, recoge The Independent.

En su tiempo libre, el británico también cumple ahora funciones de tutor para inspirar a otros jóvenes a seguir adelante con sus sueños en el ámbito laboral.

"Estoy interesado en alentar a los jóvenes negros a ingresar a los servicios financieros", destaca, y añade que es necesario "golpear las puertas correctas y trabajar duro" para alcanzar un éxito como el suyo.

¡Si te ha gustado, compártelo con los amigos!