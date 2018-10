"Solo y sin apoyo": Las estadísticas revelan como Neymar y Mbappé 'marginan' a Cavani en el PSG

El diario deportivo francés L'Équipe analizó estadísticamente a los tres delanteros del club París Saint-Germain (PSG) —Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani— para determinar su relación futbolística dentro del terreno de juego.

De acuerdo con el informe, el 25% de los pases de Neymar son destinados a Mbappé, mientras que solo el 0,05% terminan en los pies de Cavani. Asimismo, la joven figura francesa entrega el balón al uruguayo en solo el 5% de las oportunidades y a su compañero brasileño en un 31%.

El charrúa ha sido el mayor damnificado con estos resultados, que demuestran el aparente aislamiento al que ha sido sometido. "Se siente solo y sin apoyo", subraya L'Équipe.

El periódico deportivo AS, por su parte, destaca que, en el último partido del PSG ante el Olympique de Lyon el fin de semana pasado, Cavani no recibió ni un solo balón de sus dos compañeros en la delantera durante los 40 minutos que jugó. L'Équipe añade que su rendimiento puede verse comprometido porque el uruguayo se ve más ansioso, con cierta frustración, y no celebra sus goles ni los triunfos del equipo como solía hacerlo.

Es posible que este fenómeno pueda deberse a la latencia de los conflictos entre Neymar y Cavani, que el año pasado generaron una seria crisis en el equipo. Desde la llegada del brasileño, ambos jugadores entraron en roces por definir quién debía lanzar los penaltis; el uruguayo llevaba años haciéndolo y la dirigencia parisina intentó convencerlo de que cediera su puesto al exjugador del FC Barcelona.