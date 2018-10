Papa Francisco: El aborto es como "contratar a un sicario para resolver un problema"

Durante la bendición papal que todos los miércoles se celebra en la plaza de San Pedro del Vaticano, el papa Francisco ha condenado el aborto, equiparándolo con "contratar a un sicario para resolver un problema", informa la agencia ACI Prensa.

Francisco afirmó que el aborto no solo no es un derecho, sino que es incluso un crimen. "No es justo acabar con la vida humana de un pequeño para solucionar un problema", agregó.

"Un enfoque contradictorio permite la supresión de la vida humana en el útero en nombre de la defensa de otros derechos. ¿Cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento?", cuestionó el pontífice.