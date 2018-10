Feminicida mexicano: "Prefiero que mis perros coman a esas mujeres a que ellas respiren mi oxígeno"

El sospechoso de haber matado al menos a 10 mujeres en el municipio de Ecatepec (colindante con la Ciudad de México) ha dado unas escalofriantes declaraciones, y advirtió que si sale en libertad, volverá a matar porque odia a las mujeres.

La semana pasada, la Policía detuvo a Juan Carlos 'N' y Patricia 'N' cuando trasladaban en un coche de bebé restos de un cuerpo humano desmembrado.

"Prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno", dijo Juan Carlos durante una entrevista con un médico en una comisaría y que ha sido filtrada en las redes sociales. "Mil veces que coman los perritos y las ratas, a que ellas sigan caminando por ahí", agregó.

"Si salgo, de una vez le digo a los patrones (policías), voy a seguir matando mujeres", advirtió el sospechoso. "Uno porque a veces no me deja dormir, y dos, por el odio que les tengo", señaló. Según Juan Carlos 'N', comenzó a cometer los crímenes después de que su esposa lo abandonara por otro hombre. "Si yo no fui feliz (…), nadie lo va a ser".

Asimismo comentó que de niño fue abusado sexualmente por una mujer, y que su madre le era infiel a su padre e incluso intentó apuñalarlo por la espalda.

El detenido dijo que lo que él hace "está bien", porque está "limpiando el mundo de porquería", y aseveró "no" estar loco.

"Jamás habíamos tenido un caso como este"

Respecto a la filtración de la entrevista, el fiscal general de Justicia del estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, dijo que el responsable de filtrar ese video es un "traidor". Por otro lado indicó que las autoridades están buscando a dos santeros a quienes presuntamente Juan Carlos 'N' habría vendido los huesos de sus víctimas.

Asimismo, aclaró que el feminicida reúne todas las características que definen a un asesino en serie. "Jamás habíamos tenido un caso como este, se trata de un asesino serial (…) No presenta arrepentimiento o culpa, sino un orgullo por los crímenes e interés por tener la atención pública", agregó el fiscal.

También indicó que Juan Carlos 'N' tiene un desorden de personalidad, pero que puede distinguir entre el bien y el mal, por lo que es imputable.