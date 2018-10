López Obrador anuncia que Ejército y Marina tendrán 50.000 elementos más

El Ejército y la Marina de México tendrán 50.000 elementos más, según adelantó el presidente electo del país, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, tras un mensaje a los medios a propósito de una reunión con el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en el palacio de Gobierno de Toluca, capital de esa entidad ubicada en el centro del país.

Ahí, el próximo mandatario señaló que la convocatoria para enrolarse en las fuerzas armadas se hará a partir del 1 de diciembre próximo, como parte de un plan para combatir la inseguridad en el país, que dará a conocer de manera íntegra a finales de este mes.

Ante una pregunta de la prensa sobre qué hará su gobierno para combatir los altos índices de feminicidios que azotan al estado de México, López Obrador dijo que solo en esa entidad se crearán 32 coordinaciones territoriales, con un mando único, en las que se tendrá la participación de policías federales, estatales, municipales y ministeriales, que trabajarán junto con militares y navales.

"Van a estar trabajando en estas coordinaciones policías federales, la policía militar, la policía naval, ministerial. El acuerdo es que también estén policías estatales y municipales, va a haber un mando único en cada coordinación", expresó.

López Obrador agregó que en esta estrategia también participarán representantes de derechos humanos de los gobiernos estatal y federal, así como de la sociedad civil.

Sobre los recursos financieros para que dichas coordinaciones puedan operar, el presidente electo de México apuntó que provendrán del plan de austeridad que impulsará su Gobierno y de acabar con la corrupción.

"He notado en la prensa 'fifí' (nombre con el que se ha referido a la prensa tradicional) que hay cuestionamientos de todo, pero entiendo que no les gusten muchas cosas, porque de verdad vienen los cambios, es la cuarta transformación. Se van a terminar los privilegios y esto a algunos no les parece. Ofrezco disculpas por anticipado, pero la transformación va, garantizando el derecho de disentir", apuntó.