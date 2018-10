Schwarzenegger admite "haber cruzado la línea de lo permitido" con las mujeres

El actor de Hollywood y exgobernador del estado de California Arnold Schwarzenegger cruzó en más de una ocasión "la línea de lo permitido" en su trato con las mujeres, según ha admitido él mismo en una entrevista publicada el miércoles en la revista Men's Health.

"Recordando el pasado, puedo decir que crucé la línea de lo permitido varias veces, pero cada vez fui el primero en pedir perdón. Me siento mal por eso, y me disculpo", ha afirmado Schwarzenegger cuando le pidieron comentar la cuestión del acoso sexual y el movimiento contra la violencia sexual, cuyos activistas se unieron bajo el 'hashtag' #MeToo.

"Cuando me convertí en gobernador [de California], no quería que ni yo ni nadie más repitiera tales errores", continuó Schwarzenegger, agregando que no ha cambiado su opinión hacia la masculinidad. "Soy un hombre y nunca cambiaré mi visión sobre quién soy. La primera mujer que más quise fue mi madre. La respetaba, y ella era una mujer fantástica. Siempre tuve respeto por las mujeres ", agregó el actor.