Le Pen sobre Bolsonaro: "Dice cosas extremadamente desagradables"

La líder de la extrema derecha en Francia, Marine Le Pen, afirmó que el candidato ultraderechista en Brasil, Jair Bolsonaro, "dice cosas extremadamente desagradables".

En una entrevista televisiva en France 2, Le Pen aseguró que no ve a Bolsonaro como un "candidato de extrema derecha", a pesar de que el aspirante presidencial brasilero defiende posturas ultraconservadoras.

"Desde el momento en que un candidato habla cosas desagradables, en Francia es catalogado de extrema derecha", matizó Le Pen para distanciarse de Bolsonaro, quien ha hecho comentarios denigrantes contra las comunidades afrodescendientes, los colectivos de la sexodiversidad y las mujeres.

Para la política francesa, el ascenso de Bolsonaro en la primera vuelta fue producto del enfoque que le dio a su campaña, dirigida al tema de la seguridad y el combate contra la corrupción: "Hay una criminalidad endémica que alcanza la libertad de los brasileños y, ante la tolerancia del gobierno anterior, lanzaron la alerta de que la seguridad es una prioridad para ellos", apuntó Le Pen.

El discurso de la ex candidata presidencial francesa fue de distancia con Bolsonaro, a diferencia del ultraderechista italiano Matteo Salvini, quien celebró el pase a segunda vuelta del ex militar brasilero, recoge Página 12. Sin embargo, fue enfática en que no se pueden hacer comparaciones entre las derechas de Brasil y Francia: "¿Todavía estamos tratando de juzgar lo que está sucediendo en el exterior con base en nuestra propia cultura y en nuestra propia historia?", cuestionó.

Reacciones en la red

Le Pen está en plena campaña para las elecciones del Parlamento Europeo, previstas para mayo del año que viene, e irá en alianza con Salvini, segundo a bordo del Gobierno italiano. Ambos han proclamado esta semana "una revolución mayoritaria y pacífica" que permita el ascenso de la extrema derecha.

Sin embargo, las declaraciones de la líder francesas no pasaron desapercibidas por los internautas, que bromearon en las redes sociales sobre las "críticas" hechas contra un candidato que ubica en su misma orientación política: "Marine Le Pen criticando a Bolsonaro. ¡DADME MEMES CON DOS SPIDERMANS MÁS GRANDES!". "Seguidores de Bolsonaro acusando a Marine Le Pen de comunista en 3, 2, 1..."

Pasó Marine Le Pen y dijo que Bolsonaro está pasado de facho. No, en serio. pic.twitter.com/FfxxbLCriw — 💚 Cyn Un Mango 💚 (@Cynunmango) 11 de octubre de 2018