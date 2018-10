Una avalancha de noticias falsas exacerba la polarización en Brasil a semanas del balotaje

A semanas de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Brasil, un 'tsunami' de noticias falsas atiza la creciente polarización en esa nación suramericana y pronostica un complicado escenario de cara al 28 de octubre, cuando se dirimirá el nombre del próximo mandatario de esa nación.

Esta semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil ordenó el retiro de 33 enlaces que en Facebook divulgan información falsa para perjudicar al candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Fernando Haddad, y a su compañera de fórmula, Manuela D'Ávila.

Meu adversário está soltando mentiras na internet, dizendo que eu distribuí material imprório para crianças com menos de 6 anos. Eu fui ministro da Educação e o que eu distribuí foi computador, ônibus e bibliotecas... Coisas que ele desconhece da escola pública. — Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) 11 de octubre de 2018

Los enlaces llevaban a montajes que pretenden vincular al binomio Haddad-D'Avila con una supuesta campaña para "sexualizar" a los niños con material educativo inapropiado. El magistrado Sérgio Banhos, del TSE, pidió a Facebook sacar de circulación esos contenidos, no solo por ser difamatorios sino porque tienen "el objetivo evidente de interferir en los comicios electorales".

No obstante, ya los enlaces han sido compartidos casi 150.000 veces y visualizados por más de cinco millones de usuarios. Aunque D'Ávila celebró la decisión del Tribunal, algunos expertos consultados por The Guardian consideran que son insuficientes: "Esto no es nada. Es irrelevante, en medio de las mentiras y los ataques en esa elección", sostuvo Pablo Ortellado, profesor de políticas públicas de la Universidad de São Paulo. "Hay muy poca información correcta", agregó.

Banhos solicitó a Facebook suministrar los datos de las cuentas que difundieron la información y advirtió que, en caso de que no se faciliten, el TSE podría aplicarle una multa diaria a esa red social, sin que se haya especificado el monto.

Nós queremos debater, ele se recusa com ofensas; nós propomos um pacto contra as fake news e a violência, ele se recusa e faz ameaças gravíssimas a seu adversário. Esses absurdos inacreditáveis, q chocam o mundo, devem servir p percebermos q n estamos diante de uma eleição comum — Manuela (@ManuelaDavila) 10 de octubre de 2018

Haddad accedió al balotaje al obtener 29 % de los votos y se enfrentará el próximo 28 de septiembre al ultraderechista Jair Bolsonaro, quien recibió 46 % de los sufragios en la primera vuelta. El candidato del PT tuvo poco tiempo para la campaña porque, hasta la primera semana de septiembre, su partido tenía al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva como opción a la presidencia.

Lula era el gran favorito de todas las encuestas, pero su salida de la carrera presidencial por el veto del TSE precipitó el ascenso de Bolsonaro, un exmilitar que se presenta como 'outsider' y reivindica posiciones misóginas, racistas, homofóbicas y discriminatorias.

Mentiras contra Bolsonaro

Ortellano también advirtió que en redes sociales se han difundido noticias falsas sobre el candidato Bolsonaro, la mayoría de ellas relacionadas con supuestos aumentos de impuestos para los más pobres. De igual manera, se han propagado informaciones que califican como "montaje" el atentado sufrido por el aspirante del Partido Social Liberal (PSL) durante la campaña.

En medio de esta avalancha de información falsa, existen proyectos como 'Comprova', que comprueba noticias difundidas a través de WhatsApp y Facebook: "Sabemos que no podemos detener el tsunami", dijo a The Guardian el editor ejecutivo de esa plataforma, Sergio Lüdtke.

Ao contrário do que propõem nossos adversários, SOMOS CONTRA QUALQUER TIPO DE CONTROLE SOCIAL DA MÍDIA E INTERNET. — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 11 de octubre de 2018

Lüdtke advierte que es prácticamente imposible detener lo que se comparte a través de grupos privados, y mucho menos desmentirlos con la misma velocidad con que se propagan: "Solo vemos algo de esto y sabemos que no es representativo, es solo una indicación. Es muy difícil ", agregó.

¿Falsedades que ganan elecciones?

Después de la polémica por la decisión del TSE, Haddad pidió a sus electores "comprobar la información antes de propagar falsedades" porque "la mentira no puede ganar una elección". El candidato del PT acusa a Bolsonaro de estar detrás de la campaña de difamación para perjudicarlo en segunda vuelta.

En cualquier caso, Bolsonaro encabeza la preferencia electoral de cara al balotaje. Una encuesta realizada esta semana por Datafolha reveló que este candidato ultraderechista podría obtener 58 % de los votos, frente a 42 % del aspirante del PT.

Esta semana, el candidato del PSL insinuó que su contrincante pretende limitar la libertad de prensa en Brasil, lo que ha sido considerado por Haddad como otro ejemplo de 'fake news'. "Contrariamente a lo que nuestros oponentes proponen, estamos en contra de cualquier tipo de control social de los medios de comunicación e Internet", escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

Las frases polémicas y altisonantes de Bolsonaro le han dado centimetraje en los medios y gran popularidad en redes sociales, el terreno más fértil para cultivar sus votos potenciales. Su ascenso como candidato se ha producido en un ambiente contaminado por las denuncias de corrupción que involucran a figuras de partidos tradicionales de su país, especialmente tras el escándalo de Lava Jato.

Entretanto, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido a los candidatos asumir una "postura de moderación y responsabilidad" para desescalar la polarización social antes del balotaje. No obstante, el organismo reconoció que la difusión de 'fake news', incluso el mismo día de la votación en la primera vuelta, fue un elemento que atizó los ánimos, a pesar de los "esfuerzos" de las autoridades brasileñas para contrarrestarlos.