Facebook elimina cientos de cuentas con contenido político de cara a las elecciones en EE.UU.

Facebook anunció este jueves que ha eliminado 559 páginas y 251 cuentas por "violar sistemáticamente las reglas contra el correo no deseado" al inundar la red social de 'spam' orientado a la política, una decisión que reavivó las acusaciones de censura política y toma de decisiones arbitrarias de las que ha sido blanco la empresa.

La compañía afirmó en un comunicado que la decisión busca evitar que su plataforma interfiera negativamente en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Según ha explicado, estas cuentas difundían "contenido político espectacular" diseñado para llevar a los usuarios a sitios web cargados de publicidad fuera de la red social y otras eran "granjas de anuncios" que usaban la plataforma para "engañar y hacer creer que eran foros de un debate político legítimo".

Facebook no acusó expresamente a las páginas de difundir noticias falsas ni proporcionó una lista de nombres o ejemplos de publicaciones, manifestando que no analiza el contenido de las publicaciones o las fotos que se están difundiendo, sino el "comportamiento" de las cuentas. Si bien la credibilidad de algunas de estas es cuestionable, otras habían existido durante años, habían acumulado millones de seguidores y profesaban apoyo a ideas políticas variadas de izquierda o de derecha, recoge The Washington Post.

Según la publicación, algunos afectados eran activistas políticos legítimos y no operadores con ánimo de lucro; ellos aún no saben qué reglas de Facebook han violado o por qué se ha puesto en duda su comportamiento.

Facebook ha intentado durante años eliminar el 'spam' y el 'clickbait' aplicando castigos más suaves sin llegar a cerrar páginas. No obstante, tras los informes sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016, la compañía inició una cruzada para demostrar que su plataforma no se usará para interrumpir procesos democráticos.