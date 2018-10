Comparan el huracán Michael con la 'madre de todas las bombas'

Las destrucciones causadas por el huracán Michael en EE.UU. se pueden comparar con la explosión de la bomba GBU-43/B, coloquialmente conocida como la 'madre de todas las bombas', según afirma Tom Bailey, exalcalde de la ciudad de Mexico Beach (Florida).

"Todas estas eran casas de bloques y de estuco. Han desaparecido. La madre de todas las bombas no hace más daño que esto", ha dicho Bailey, citado por The New York Times.

Mexico Beach fue la localidad más afectada por el potente huracán, aunque parte de Florida sufrió importantes destrucciones, incluidos edificios colapsados, carreteras y sistemas de agua dañados.

El huracán, que ha afectado a seis estados, ya ha dejado al menos 13 víctimas mortales y varios heridos, y es probable que el número siga subiendo.