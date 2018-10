Un pintor español viaja a Siria y ve la cara del Ejército ruso de la que no se habla en Occidente

Alegría en las calles y optimismo entre los residentes locales. Así vio el ambiente en la ciudad siria de Alepo el artista español Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, especializado en la pintura histórica y de batallas.

Ferrer-Dalmau Nieto, quien viajó al país árabe invitado por Moscú para plasmar la realidad del lugar, también ha contado a RT cómo se desvaneció el mito que Occidente difunde sobre el Ejército ruso.

"Alepo está reconstruyéndose", ha constatado el pintor. "He visto a la gente y he convivido con la gente de Siria. Son optimistas, son felices. Ven que esto [la guerra] ya se acaba, que queda muy poquito para solucionar todos estos problemas y he visto alegría, alegría en las calles", ha indicado.

En cuanto al Ejército ruso, Ferrer-Dalmau Nieto ha dicho que "es un Ejército humano, bien preparado, muy uniformado", con buena disciplina. Ha relatado que estar con los militares rusos le ha roto muchos moldes que "quizás el cine o la televisión nos habían vendido". Ha explicado que esos estereotipos presentan "un Ejército un poco desorganizado, un Ejército un poco mafioso", cuando en realidad es "todo lo contrario".

"Esa imagen que nos han dado siempre, quizás de Hollywood, yo no la vi", ha mantenido el artista, que ha agregado que su imagen de lo que es un Ejército "se acerca más al Ejército ruso".