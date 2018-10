Trump asegura que "no hubo trato" con Turquía para la liberación del pastor Andrew Brunson

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que "no hubo ningún trato" entre Washinton y Ankara para la liberación del pastor evangélico estadounidense Andrew Brunson, quien permanecía detenido desde octubre de 2016 en Turquía y fue liberado recientemente por orden de un tribunal de ese país.

"No hubo ningún acuerdo en absoluto. No hubo acuerdo", respondió Trump cuando se le preguntó si su Administración se ofreció a eliminar algunas de las sanciones impuestas a Turquía a cambio de dejar ir al clérigo, recoge The New York Times.

Brunson, quien había sido acusado de apoyar el intento de golpe de Estado de 2016 en Turquía, dejó su domicilio en la ciudad de Esmirna este 12 de octubre y está de camino a EE.UU., donde visitará la Casa Blanca el sábado. "Estamos muy honrados de tenerlo de vuelta con nosotros. Sufrió mucho ", aseguró el mandatario estadounidense.